دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعادل توتنهام هوتسبرز مع مضيفه مانشستر سيتي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر، ليفرط الأول في فرصة الاقتراب من تشيلسي، ويخسر الثاني أفضلية توسيع الفارق مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد الذي تعثر بالتعادل مع ستوك سيتي بهدف لمثله في وقت سابق، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إذ في قمة مباريات الجولة 22 من "البريميرليغ"، تقدم السيتي أولا عند الدقيقة 49، عبر اللاعب الألماني لوريك ساني، بعد خطأ فادح من حارس توتنهام المخضرم، الفرنسي هوغو لوريس.

ولم تمض سوى خمس دقائق، حتى سجل اللاعب البلجيكي، كيفن دي بروين، الهدف الثاني لـ"المواطنين" بعد خطأ آخر من لوريس، لكن سرعان ما صحح النجم الإنجليزي، ديلي ألي، خطأ حارسه، حين سجل هدف تقليص الفارق لتوتنهام عند الدقيقة 59 بطريقة مميزة.

سيطر "السبيرز" على الكرة بعد هدف ألي، وسعوا إلى تسجيل هدف التعادل، وهو ما حققوه عند الدقيقة 78، عبر اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما بين قطب لندن وعملاق مانشستر.

أما على أرضية ملعب "Bet365"، تعادل قطب مانشستر الآخر، اليونايتد، بهدف لمثله أمام ستوك سيتي، بعد أن تقدم ستوك عند الدقيقة 19، عبر هدف سجله اللاعب الإسباني لمانشستر، خوان ماتا، بالخطأ في مرمى فريقه.

وبينما كانت المباراة متجهة لفوز محقق لأصحاب الأرض، دخل النجم الإنجليزي واين روني، إلى أرضية الملعب وسجل هدف التعادل لفريقه بطريقة رائعة في الوقت بدل الضائع، ليصبح الهداف التاريخي لفريقه بـ250 هدفاً منذ قدومه للنادي عام 2004 من إيفرتون.

وبهاتين النتيجتين، وصل توتنهام لنقطته رقم 46 في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الذي خسر من سوانزي سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ووصل السيتي إلى نقطته الـ43، محافظاً على مركزه الخامس وبفارق نقطتين عن اليونايتد.