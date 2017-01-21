دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح المنتخب المغربي نظيره التوغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، ليحتل المركز الثاني في مجموعته ويقترب من الوصول إلى الدور ربع النهائي في "كان".

تقدم المنتخب التوغولي مبكراً، حين سجل الهدف الأول عبر اللاعب ماثيو دوسيفي، عند الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، لكن هذا الهدف لم يحبط المغاربة الذين سجلوا هدف التعادل عبر عزيز بوحدوس عند الدقيقة 14.

لم يقبل أسود الأطلس بنقطة التعادل، بل عادوا وقلبوا الطاولة، حين سجلوا الهدف الثاني عبر رومان السايس، عند الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح المغرب.

وفي الشوط الثاني، ظهر لاعبو المنتخب المغربي بمستوى مميز، إذ سيطروا على مجريات اللعب وحرموا توغو من تشكيل الخطورة على مرماهم، ما أثمر عن الهدف الثالث، عبر البديل يوسف النصيري، عند الدقيقة 72، ليطلق رصاصة الرحمة على توغو وتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وبهذا الفوز، حقق المنتخب المغربي أول ثلاث نقاط له في المجموعة بعد خسارته في المباراة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية، ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، المنتخب الكونغولي، وأمام ساحل العاج بنقطة واحدة، في حين تذيلت توغو المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وسيلاقي أسود الأطلس المنتخب العاجي في مباراة حسم التأهل لربع النهائي، إذ سيسعى المغاربة إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل ضمان التأهل والابتعاد عن الحسابات المعقدة في هذه المجموعة.

يذكر أن هذا هو الانتصار الأكبر في كأس أمم أفريقيا 2017 في الغابون، إذ لم ينجح أي فريق في تسجيل ثلاثة أهداف بمباراة واحدة في هذه البطولة.