دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ستتنافس المنتخبات العربية على حسم بطاقات التأهل عن مجموعاتها إلى الدور ربع النهائي في كأس أمم أفريقيا 2017، إذ تمتلك منتخبات مصر والمغرب وتونس حظوظاً أكبر من حظوظ الجزائر في الوصول إلى دور الثمانية في العرس الإفريقي الأكبر على مستوى منتخبات القارة، نستعرض لكم فرص تأهل الفرسان العرب في "كان".

تونس

تعثر المنتخب التونسي في مباراته الأولى أمام السنغال، إذ خسر بهدفين نظيفين، لكن نسور قرطاج عادوا وحققوا فوزاً هاماً في القمة العربية الإفريقية على الجزائر بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحصدوا ثلاث نقاط من مواجهتين ويحتلوا المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف السنغال.

وتحتاج تونس إلى التعادل أو الفوز على زيمبابوي في مباراة الإثنين، لتضمن الوصول إلى ربع النهائي دون النظر إلى نتيجة مباراة الجزائر والسنغال، في حين سيودع المنتخب التونسي البطولة في حال خسارته، لذلك ستكون مباراة زيمبابوي معركة بقاء أو وداع لنسور قرطاج.

الجزائر

لم يقدم محاربو الصحراء الأداء المتوقع منهم في هذه البطولة، إذ تعادلوا في مباراتهم الأولى أمام زيمبابوي بهدفين لمثلهما وخسروا مباراتهم الثانية أمام تونس بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن زيمبابوي، متذيلة المجموعة.

تحتاج الجزائر إلى فوز على السنغال، التي ضمنت التأهل عن المجموعة، بفارق هدف وخسارة تونس أمام زيمبابوي بنفس الفارق، لتعبر إلى ربع النهائي، وهي مهمة ستكون في غاية الصعوبة على الخضر.

المغرب

أنعش المغاربة آمالهم بالتأهل لدور الثمانية بعد فوزهم الكاسح على توغو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك بعد أن خسروا مباراتهم الأولى أمام الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، ليحتلوا المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق نقطة واحدة عن جمهورية الكونغو.

سيلعب المنتخب المغربي مباراته الأخيرة أمام ساحل العاج، ويحتاج "أسود الاطلس" للفوز أو التعادل لضمان العبور إلى ربع النهائي دون النظر إلى نتيحة مباراة توغو والكونغو، أما في حال خسر المغرب مباراته أمام المنتخب العاجي فسيغادر البطولة من الدور الأول.

مصر

حقق الفراعنة فوزاً هاماً على أوغندا السبت بهدف نظيف، ليحققوا أول ثلاث نقاط لهم في البطولة بعد تعادلهم في المباراة الأولى سلبيا أمام مالي، ليحتلوا المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف غانا بنقطتين.

وسيواجه المنتخب المصري نظيره الغاني في المباراة الأخيرة في المجموعة، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل في هذه المباراة لضمان التأهل لربع النهائي، كما يمكن للمصريين أن يتأهلوا في حال خسارتهم أمام غانا وخسارة مالي أمام أوغندا أو تعادلهما، في وقت ستلجأ فيه مصر ومالي إلى القرعة في حال خسارة الأولى أمام غانا بفارق هدف وفوز مالي على أوغندا بنفس الفارق.

يذكر أن قانون البطولة ينص على حساب المواجهات المباشرة في حال تعادل الفرق في نفس المجموعة بالنقاط، ثم النظر إلى فارق الأهداف في حال كانت نتيجة المواجهات المباشرة هي التعادل، قبل أن يتم اللجوء إلى القرعة في حال تساوى الفريقين بفارق الأهداف.