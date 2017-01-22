دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب المنتخب المصري على نظيره الأوغندي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "بورت جينتل"، ضمن آخر مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2017 والمقامة في الغابون، لينتزع المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف غانا بنقطتين.

وجاء الشوط الأول جيدا نسبيا للفراعنة، الذين هددوا مرمى المنتخب الاوغندي في عدة مناسبات، لكن دون النجاح في تسجيل الأهداف، لينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سيطر المنتخب الأوغندي على مجريات اللعب، لكن تبديلات المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، أثمرت عن هدف التعادل عبر اللاعب البديل، عبد الله السعيد، عند الدقيقة 89، بعد تمريرة مميزة من محمد صلاح، ليقتل أحلام أوغندا ويخرجها من المنافسة، ويهدي منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة قربته من الوصول لربع النهائي.

وبهذا الفوز، وصل المنتخب المصري إلى نقطته الرابعة في المجموعة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف المنتخب الغاني، الذي سيلاقيه الفراعنة في المباراة الأخيرة، التي ستحسم تأهل مصر إلى ربع النهائي، في حال تعادلها أو فوزها.

يذكر أن هذا هو الهدف الأول لمصر في كأس أمم أفريقيا، منذ هدف اللاعب محمد ناجي جدو في نهائي البطولة بنسخة عام 2010، والتي توج الفراعنة بلقبها بفضل هدف جدو في مرمى غانا.