دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح برشلونة مضيفه إيبار برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "إبوروا البلدي"، في آخر مباريات الفريق الكتالوني خلال القسم الأول من دوري الدرجة الأولى الإسباني، في وقت انتصر فيه إشبيلية على أوساسونا بأربعة اهداف مقابل ثلاثة، لينهي الجزء الأول من الموسم في المركز الثاني خلف ريال مدريد.

ففي مباراة برشلونة وإيبار تقدم الفريق الكتالوني عبر اللاعب الإسبني الشاب دينيس سواريز، عند الدقيقة 32، لينتهي الشوط الاول بهدف نظيف لأبناء كتالونيا.

وفي الشوط الثاني، سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 50، قبل أن يضيف النجم الاوروغوياني لويس سواريز الهدف الثالث لبرشلونة عند الدقيقة 68.

واختتم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهرجان الأهداف الكتالوني، بالهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة لبرشلونة.

أما على أرضية ملعب "آل سادار"، فتغلب الوصيف، إشبيلية، المميز في الموسم الحالي على أوساسونا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة مثيرة، حسمها الفريق الأندلسي في الأوقات القاتلة.

وبهاتين النتيجتين، وصل برشلونة إلى نقطته رقم 41، في حين حقق إشبيلية النقطة رقم 42، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر، ريال مدريد، الذي توج بطلا للشتاء بعد فوزه في المباراة الأخيرة على ملقا بهدفين مقابل هدف وحيد، وتبقى له مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.