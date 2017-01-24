دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم المدرب البلجيكي للمنتخب الجزائري، جورج ليكنس، استفالته من تدريب محاربي الصحراء بعد الخروج المبكر من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2017، وفقا لما أعلنه موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الثلاثاء.

فبعد أن خيب محاربو الصحراء آمال محبيهم ومتابعيهم، في البطولة التي خرجوا من دورها الاول بعد هزيمة وتعادلين، كان من المتوقع أن يقدم المدرب البلجيكي استقالته.

ولم ينجح ليكنس في خلق التجانس بين لاعبي المنتخب الجزائري وفرض المنظومة الجماعية على اللاعبين الذين اعتمدوا على مهاراتهم الشخصية في مبارياتهم الثلاث، ما كلف المنتخب الجزائري الخروج من الدور الأول.

وفشل المدرب البلجيكي أيضا في معالجة المشاكل الدفاعية التي يعاني منها "الخضر"، إذ منذ غياب المجيد بوقرة ورفيق حليش وسعيد بلكلام عن الدفاع الجزائري، لم يستقر المدرب على تشكيلة ثابتة في هذا الخط، الأمر الذي تسبب في قبول الجزائر لستة أهداف في ثلاث مباريات خلال البطولة الأفريقية الحالية.

واحتل محاربو الصحراء المركز الثالث في المجموعة الثانية، خلف السنغال وتونس، برصيد نقطتين من أصل تسع نقاط ممكنة، وهي مشاركة لا تليق باسم الكرة الجزائرية التي لطالما تألقت في كؤوس العالم وفي البطولات الأفريقية، كما أن المنتخب الجزائري يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وعلى رأسهم أفضل لاعب في آفريقيا، رياض محرز.

ستنتظر الجماهير الجزائرية اسم المدرب المقبل للمنتخب، كما انتظرت الأسماء الكثيرة السابقة في الآونة الأخيرة، إذ غير المنتخب الجزائري ثلاثة مدربين منذ نهاية كأس العالم 2014 بعد رحيل البوسني وحيد خليلوزيتش.