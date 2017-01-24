دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي المنتخب المغربي نظيره ساحل العاج، في آخر مبارياته ضمن دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2017 في الغابون، إذ يسعى أسود الأطلس لتحقيق فوز أو تعادل على أقل تقدير أمام "الأفيال العاجية" ليتأهلوا مباشرة إلى الدور ربع النهائي دون النظر إلى نتيجة مواجهة الكونغو الديمقراطية وتوغو.

فبعد هزيمته في المباراة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، وفوزه الكاسح على توغو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الثانية له في المجموعة، يمتلك المنتخب المغربي ثلاث نقاط ويحتل المركز الثاني خلف الكونغو الديمقراطية بفارق نقطة وحيدة.

بالمقابل، حقق منتخب ساحل العاج نقطتين من مباراتيه في البطولة، بعد أن تعادل مع توغو والكونغو الديمقراطية، وهو الأمر الذي لا يرضي حامل اللقب، الذي سيسعى إلى تحقيق فوز على المغرب في المباراة الأخيرة له بدور المجموعات، كي يتجنب الوداع المبكر للبطولة.

تواجه الأسود والأفيال في 17 مواجهة سابقة، تفوق منتخب ساحل العاج في ست مباريات، في وقت فازت المغرب في أربع مباريات وحدث التعادل في سبع مواجهات.

سيحاول المغاربة التغلب على الإصابات التي ضربت المنتخب خلال البطولة وهو الامر الذي أثر على أداء أسود الأطلس في المباراة الأولى، كي يكون ثاني فريق عربي يصل لربع النهائي بعد تونس.

وعلى الصعيد الدفاعي، يسعى المغرب إلى تصحيح الأخطاء الدفاعية التي حدثت في المباريات السابقة، وكلفت الشباك المغربية هدفين في مباراتين، وهي حصيلة ليست بالكبيرة، مقارنة بباقي الفرق في البطولة.

وكانت آخر مرة بلغ فيها المنتخب المغربي الدور ربع النهائي، كان عام 2004، في خسة البطولة التي أقيمت في تونس، والتي حقق فيها المغاربة المركز الثاني.

يذكر أن المغرب سيودع البطولة من الدور الأول في حال خسارته أمام المنتخب العاجي، في وقت سيؤهل التعادل أو الفوز المنتخب المغربي إلى ربع النهائي دون النظر إلى نتيجة لقاء الكونغو وتوغو.