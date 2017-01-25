دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي المنتخب المصري بنظيره الغاني في مباراة حسم المقعد الثاني في المجموعة الرابعة والأخيرة في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2017 والمقامة حاليا في الغابون، إذ سيسعى الفراعنة لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان الوصول إلى ربع النهائي بعد غياب ست سنوات عن البطولة القارية الأكبر على مستوى القارة السمراء.

وحققت مصر أربع نقاط من مباراتين بعد تعادلها في المباراة الأولى سلبيا أمام مالي وفوزها في المباراة الثانية على أوغندا بهدف نظيف قاتل سجله عبد الله السعيد في الدقائق الأخيرة من المباراة ليهدي منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة.

بالمقابل، ضمن فريق "النجوم السوداء" التأهل إلى ربع النهائي، بعد أن فاز في مباراتيه على أوغندا ومالي على التوالي، ليصبح ثاني فريق يتأهل لدور الثمانية من الجولة الثانية بعد السنغال.

ولم يحسم متصدر هذه المجموعة بعد، إذ يمكن للفراعنة أن يتأهلوا في الصدارة في حال فوزهم على غانا، في حين سيؤهلهم التعادل في المركز الثاني عن المجموعة الرابعة.

وسيلاقي المنتخب المصري نظيره المغربي في حال احتلاله المركز الأول، في وقت سيواجه فيه أبناء العاصمة المصرية، القاهرة، منتخب جمهورية الكونغو الدميقراطية بحال حصولهم على المركز الثاني.

أما الحالة التي سيغادر فيها لمنتخب المصري للبطولة فستكون في حال خسارته أمام غانا وفوز مالي على أوغندا بفارق أهداف مريح، الأمر الذي سيجبر مصر على وداع البطولة مبكرا، إذ سيحتل رفاق النجم محمد صلاح المركز الثالث في هذه الحالة.

ويعاني الفراعنة من بعض المشاكل في معسكر المنتخب وكان آخرها، تهجم الحارس شريف إكرامي على مدرب الحراس أحمد ناجي، قبل أن يقدم المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر اعتذارا لإكرامي بسبب ما أسماه سوء تفاهم بين ناجي والحارس.

يذكر أن آخر مباراة جمعت الفريقين كانت ضمن تصفيات كأس العالم 2018، ونجح المنتخب المصري في حسم تلك المواجهة لصالحه بهدفين نظيفين في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.