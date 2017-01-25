الرباط (CNN)-- لأجل تحفيز اللاعبين المغاربة في المواجهة الفاصلة التي انتصروا فيها أمام ساحل العاج ليلة أمس الثلاثاء بهدف لصفر، أقدم مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار على عرض شريط فيديو مفاجئ، تضمن عبارات تشجيعية من أفراد أسر اللاعبين، التقطوها بهواتف نقالة وأرسلوها إلى إدارة المنتخب بتنسيق مع اتحاد الكرة.

ووفق ما علمته CNN بالعربية من مصادر خاصة، فقد احتوى الفيديو على رسائل موجهة من بعض أفراد أسر اللاعبين، خاصة الآباء والأمهات، يطالبون فيها أسود الأطلس ببذل أقصى جهودهم لأجل الفوز بالمواجهة المصيرية، وتحقيق أمل انتظره المغاربة منذ 13 عاما، هو تحقيق التأهل إلى الدور الثاني من نهائيات كأس إفريقيا المقامة حاليا بالغابون.

ووقع التفكير في هذه المفاجأة من لدن الإطار المشرف على المنتخب المغربي ولاقت استحسان المدرب هيرفي رونارد، وتمت بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولم يكن اللاعبون على علم بها إذ شكلت آخر ما استمعوا إليه في غرف الملابس.

وفاز المنتخب المغربي بهدف وحيد سجله اللاعب رشيد عليوي في الشوط الثاني، ليصل إلى نقطته السادسة، ويتأهل ثانيا خلف الكونغو الديمقراطية التي تصدرت المجموعة بسبع نقاط، فيما ودع منتخب ساحل العاج، بطل إفريقيا، المسابقة في دورها الأول، بحصوله على نقطتين، وتذيل منتخب التوغو المجموعة رصيد نقطة واحدة.