القاهرة، مصر(CNN) -- نفى الجهاز الفني لمنتخب مصر، إصابة نجمه ولاعب فريق روما الإيطالي، محمد صلاح ، في ركبته وحاجته لإجراء عملية جراحية، مشيرا إلى أنه سيكون جاهزا للمشاركة أمام المنتخب الغاني في مباراة الأربعاء الحاسمة.

وقال المدرب المساعد لمنتخب مصر، أسامة نبيه، لـ CNN :" صلاح سليم وجاهز تماما للمشاركة في لقاء غانا في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية، الأربعاء".

أضاف نبيه "لا نعرف من أطلق تلك الشائعة السخيفة في هذا التوقيت على لاعب منتخب مصر، فهو أدى تدريب الفريق الأخير الثلاثاء كاملا"، حسب تعبيره.

وكانت قد أكدت تقارير إعلامية، تعرض صلاح لإصابه في ركبته، وأشارت إلى أن اللاعب يؤدي التدريبات والمباريات وهو مصاب، ويحتاج لإجراء عملية جراحية.

يذكر أن المنتخب المصري سيلتقي مع نظيره الغاني، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، الأربعاء، إذ يحتل منتخب غانا قمة المجموعة برصيد ست نقاط، وضمن التأهل لدور الثمانية، في حين تحتل مصر المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ويحتاج لنقطة واحدة لضمان التأهل.