القاهرة، مصر(CNN)-- نفى جهاز منتخب مصر، تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ضد لاعب المنتخب الغاني، هاريسون أفول، بسبب تعديه على مدرب الفراعنة، هيكتور كوبر، خلال الشوط الثاني من لقاء مصر وغانا الأربعاء.

قال مدير المنتخب المصري، إيهاب لهيطة لـ CNN "لا يوجد موضوع من الأساس حتى نتقدم بشكوى ضد لاعب غانا، ولم يحدث شي يستدعي ذلك"، حسب تعبيره.

وأضاف لهيطة "سألت كوبر بعد اللقاء عما تردد عن بصق لاعب غانا عليه، ونفى المدرب الأرجنتيني هذا الكلام، وأكد أن ما حدث هو حفتة تراب وصلت اليه من ملعب المباراة بعد تسديد كرة إلى خارج الملعب، ولاعب غانا لم يتعد عليه"

وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عقب مباراة مصر وغانا، بسبب ما قيل عن أن مدافع المنتخب الغاني قد بصق على كوبر.

وكان المنتخب المصري قد فاز على غانا في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية، وتصدر المجموعة برصيد سبع نقاط، ليلتقي نظيره المغربي الأحد المقبل، في ربع نهائي بطولة أفريقيا.