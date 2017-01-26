دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغ نجم كرة المضرب السويسري، روجير فيدرير، نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اولى بطولات الموسم الجديد في الجولة العالمية للتنس وإحدى بطولات الـ"غراند سلام" الأربع الكبرى، وذلك بعد فوزه على مواطنه ستان فافرينكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، لينتظر الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين الإسباني رافئيل نادال والبلغاري غريغور ديميتروف.

ففي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "لافير أرينا" في مدينة ملبورن الأسترالية، تفوق فيدرير في أول مجموعتين بتفاصيل 7-5 و 6-3، قبل أن يعود فافرينكا ويفوز بالمجموعتين التاليتين بنتيجتي 1-6 و 4-6.

تألق "المايسترو" كما بلقب في المجموعة الحاسمة من المباراة، والتي أنهاها بستة أشواط مقابل ثلاثة لخصمه، ليتجاوز عقبة مواطنه ويبلغ نهائي البطولة.

وهذه هي المرة السادسة التي يبلغ فيها النجم السويسري المباراة النهائية في هذه البطولة والتي حقق لقبها أربع مرات، كان آخرها عام 2010، كما حرم فافرينكا من بلوغ نهائي بطولة أستراليا وتحقيق لقبه الثاني فيها.

يذكر أن فيدرير، صاخب الـ17 لقبا في بطولات "غراند سلام"، سينتظر الفائز من مباراة نصف النهائية الثانية، والتي ستقام الجمعة بين نجم التنس الإسباني رافائيل نادال ونظيره البلغاري غريغوري ديميتروف، إذ سينتظر عشاق التنس مباراة تاريخية بين نادال وفيدرير في حال لحاق الأول بالأخير إلى نهائي البطولة.