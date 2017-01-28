دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي المنتخب التونسي بنظيره بوركينا فاسو في أولى مباريات الدور ربع نهائي لكأس أمم أفريقيا 2017 والمقامة حاليا في الغابون، بطموح بلوغ نصف النهائي للمرة السابعة بتاريخه في المشاركة الـ17 له في البطولة الاكبر على مستوى منتخبات السمراء.

تواجه المنتخبان في أربعة لقاءات سابقة، وتقاسم الفريقان عدد مرات الفوز في المواجهات المباشرة، إذ فازت تونس في مباراة واحدة وكانت الغلبة للمنتخب البوركيني بنفس العدد من المباريات وحدث التعادل في مواجهتين.

سجل نسور قرطاج خمسة أهداف عبر التاريخ في مرمى خيول بوركينا فاسو، في وقت سجل فيه منتخب بوركينا ثلاثة اهداف في المرمى التونسي تاريخيا.

وعن هذه المباراة قال لاعب تونس حمزة لحمر لـCNN إن هناك عزيمة كبيرة لدى لاعبي المنتخب من اجل تحقيق الفوز على بوركينا فاسو، وأشار إلى أن طموح النسور هو بلوغ الأدوار المتقدمة في هذه البطولة.

وأشاد لحمر بالمستوى الذي قدمه زملاءه خلال مباريات الدور الأول وأكد أن الفريق عازم على تجنب الأخطاء التي ارتكبها في المباريات الثلاث الأولى، من أجل بلوغ المربع الذهبي لـ "كان".

وتأهل المنتخب التونسي في المركز الثاني عن المجموعة الثانية، إذ جاء خلف المتصدر، السنغال، بفارق نقطة واحدة، بعد أن خسر أمام الأخير في المباراة الافتتاحية له في البطولة بهدفين نظيفين، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين على الجزائر وزيمبابوي.

بالمقابل، تصدر خيول بوركينا المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، فوز على غينيا بيساو في المباراة الأخيرة في المجموعة وتعادلين أمام الغابون والكاميرون.

يذكر أن الننسور التونسية حققت اللقب الأفريقي مرة واحدة في تاريخها عام 2004، في النسخة التي استضافتها تونس وتغلب فيها المنتخب على المغرب في النهائي بهدفين مقابل هدف وحيد.