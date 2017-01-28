دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ودع المنتخب التونسي كأس أمم أفريقيا 2017 من الدور ربع النهائي بعد أن خسر على يد منتخب بوركينا فاسو بهدفين نظيفين، وذلك في الأوقات القاتلة، ليصبح المنتخب البوركيني أول منتخب يبلغ الدور نصف النهائي للبطولة.

فعلى أرضية ملعب "دانجوندجي" في العاصمة الغابونية، ليبرفيل، قدم نسور قرطاج شوطا اولا مميزا، بعد ان قدموا مستوى هجوميا جيدا وكانوا قريبين من تسجيل الهدف الأول لكنهم أضاعوا عددا من الفرص لينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة.

وفي الشوط الثاني سيطر منتخب بوركينا فاسو على مجريات اللعب، في وقت تراجع فيه المنتخب التونسي إلى الدفاع دون أن يشكل خطورة على المرمى البوركيني، ما كلفهم الهدف الأول في مرماهم عند الدقيقة 80 عبر اللاعب أريستيد بانسيه.

وبينما كان أبناء العاصمة، تونس، تعديل النتيجة، ارتكبوا خطأ فادحا بالتمركز خلال ركنية أتيحت لهم، ليتلقوا هجمة مرتدة على مرماهم، ويستقبلوا الهدف الثاني عند الدقيقة 84، عبر اللاعب ناكولما بريجوس، لتنتهي المباراة بثنائية نظيفة لخيول بوركينا.

وبهذه النتيجة، غادر التونسيون كأس امم أفريقيا من الدور ربع النهائي للمرة السادسة في تاريخهم، ليشكل هذا الدور ما يشبه العقدة لنسور قرطاج.

بالمقابل، ضرب منتخب بوركينا فاسو موعدا مع الفائز من مباراة المغرب ومصر، والتي ستقام الأحد، في وقت ستلعب فيه مباراة نصف النهائي الأربعاء المقبل.