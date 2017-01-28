دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلبت الأمريكية سيرينا ويليامز على شقيقتها فينوس في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لفردي السيدات بمجموعتين نظيفتين، بتفاصيل 6-4 و6-4، لتتوج بلقها الـ23 في بطولات "غراند سلام" لتصبح ثاني أكثر اللاعبات تحقيقا لألقاب البطولات الكبرى، على بعد لقب وحيد من اللحاق بصاحبة الرقم القياسي الأسترالية مارغاريت كورت.

وتقدمت سيرينا بحضور خطيبها أليكسيس أوهانيان، في المجموعة الاولى على شقيقتها الكبرى بستة أشواط مقابل أربعة، قبل أن تحسم المجموعة الثانية بنفس النتيجة وتحقق لقبها الـ23 في بطولات "غراند سلام" الكبرى.

واستعادت ويليامز المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبات التنس من اللاعبة الألمانية أنجيليك كيربر، بعد النقاط التي حققتها السبت من فوزها على شقيقتها، فينوس.

وكانت كيربر قد تغلبت على سيرينا في نهائي النسخة الماضية من البطولة، ولكن اللاعبة الأمريكية صممت هذا العام على تحقيق لقب أولى بطولات "غراند سلام" العالمية.

وأصبحت فينوس ويليامز أكبر لاعبة تبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إذ لعبت نهائي السبت وهي تبلغ من العمر 36 عاما، قبل أن تخسر من شقيقتها الصغرى السبت.