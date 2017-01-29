القاهرة، مصر(CNN)-- لا يؤمن حارس مرمى منتخب مصر، عصام الحضري، بوجود ما يسمى بـ"العقدة" أمام المنتخب المغربي في ربع نهائي أمم أفريقيا بالغابون، مؤكداً أن فريقه يمتلك الإصرار والعزيمة للوصول إلى نصف نهائي البطولة.

إذ قال الحضري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة: "لا يوجد شىء اسمه عقدة في كرة القدم، هذا من الماضي، والماضي لن يعود."

وأضاف الحارس المصري الأسطوري: "الجيل الحالي يلعب في أفضل الأندية الأوروبية، وفكره مختلف ويريد الفوز ولا شىء أخر.. نتمنى تقديم الأفضل."

من جانبه، قال المدير الفني لمنتخب مصر، هيكتور كوبر، إن المنتخبين المصري والمغربي، سيلعبان من أجل الانتصار، لذلك سيعتمدان على الهجوم وليس الدفاع فقط.

ورفض كوبر وصف منتخب المغرب بـ"الدفاعي"، وقد يقبل أن يوصف منتخب مصر بذلك، فمنتخب المغرب منظم للغاية دفاعياً، لكنه يمتلك أسلوباً هجومياً قوياً، فهو منتخب عنيف يفوز بكل الإلتحامات القوية والألعاب الثنائية.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: "لا أرى أي مشكلة في تحقيق المنتخب للفوز بنتيجة هدف دون رد فقط، طالما أن شباك المنتخب لم تهتز، أتمنى تسجيل أكثر من هدف بكل تأكيد، لكن الأهم هو عدم استقبال أهداف، وإذا كانت نتيجة هدف دون مقابل ستجلب لي الإنتصار، فأنا مقتنع بها تماماً، رغم أن المنتخب سجل 37 هدفاً في أول 21 مباراة وهذا رقم يرد على الجميع،" حسب تعبيره.

وللمرة الثانية على التوالي، دافع كوبر عن لاعبه محمد النني، بعد اختياره واحداً من 11 لاعباً خيبوا الأمال خلال مشاركتهم في كأس أمم إفريقيا 2017، في تقرير لإحدى المجلات الفرنسية الشهيرة، إذ قال كوبر: "فرانس فوتبول ليست هي من تدرب منتخب مصر، أنا مدرب المنتخب، والنني لاعب ممتاز ومميز ويقوم بكل الأدوار المطلوبة منه،" حسبما أكد.