دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعثر العملاق الكتالوني، برشلونة، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه ريال بيتيس، ليخسر نقطتين هامتين في سباق الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

إذ على أرضية ملعب "بينتو فيامارين" في إقليم الاندلس، تقدم أصحاب الأرض أولاً عند الدقيقة 75 عبر اللاعب الإسباني أليكس أليغريا، بعد خطأ فادح من الحارس الألماني لبرشلونة، مارك أندريه تير شتيغن.

وعاد برشلونة وعادل النتيجة في الأوقات الأخيرة من عمر اللقاء عبر مهاجمه الأوروغيوايني لويس سواريز، وذلك بعد أن ألغى حكم المباراة هدفاً صحيحاً لنيمار قبل ذلك بدقائق قليلة، لتنتهي المباراة بهدف لمثله.

وأثار إلغاء الهدف لبرشلونة جدلاً كبيراً في الأوساط الإعلامية والكروية الإسبانية، إذ تجاوزت الكرة بكامل محيطها وبمسافة لا بأس بها خط المرمى، لكن الحكم لم يحتسب الهدف وهو الأمر الذي أثار استغراب لاعبي برشلونة والمتابعين على حد سواء.

وأعاد هذا الهدف الملغي المطالب بتطبيق تقنية خط المرمى، وذلك تجنباً لحدوث مثل هذه الأخطاء الفادحة مستقبلاً، وهي التقنية التي تم تطبيقها في الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخراً.

وبهذا التعادل احتل برشلونة المركز الثاني مؤقتاً برصيد 42 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن إشبيلية ومتأخراً بنفس الفارق عن ريال مدريد، مع تبقي مباراتين للأخير، ما سيجعله قادراً على توسيع الفارق إلى سبع نقاط في حال حصد النقاط الكاملة.