دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا 2017 قمة عربية أفريقية في ربع النهائي، إذ يصطدم المنتخب المصري بنظيره المغربي، في مباراة تاريخية لحسم التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة الأغلى على مستوى منتخبات القارة السمراء.

يتفوق أسود الاطلس بفارق كبير بالمواجهات المباشرة عبر التاريخ بين البلدين، إذ انتصر المنتخب المغربي في 13 مواجهة من أصل 26 مباراة جمعت الفريقين، في حين فازت مصر في لقاءين فقط، وحدث التعادل في 11 مواجهة.

سجل الهجوم المغربي 30 هدفا في المرمى المصري في جميع المواجهات، في وقت سجل فيه المصريون 13 هدفا في الشباك المغربية.

أما على مستوى البطولات الأفريقية، فتواجه المنتخبان في ست مناسبات، انتصر المغاربة في ثلاث منها وفازت مصر في واحدة وحدث التعادل في مناسبتين.

تأهل الأسود إلى الدور ربع النهائي بعد احتلالهم المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف منتخب الكونغو الديمقراطية، في حين احتلت مصر المركز الأول في المجموعة الرابعة متفوقة على غانا، ليتواجه المنتخبان في ربع النهائي.

وسيلاقي الفائز من مواجهة الفراعنة والأسود منتخب بوركينا فاسو في نصف النهائي، وهو المنتخب الذي أقصى المنتخب التونسي من ربع النهائي بعد ان فاز عليه بهدفين نظيفين.

ويتفوق الفراعنة حاليا على المغرب، إذ يحتل المنتخب المصري المركز الـ35 على مستوى العالم، في حين يحتل المغرب المركز 75 عالميا، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومن المتوقع أن تكون المباراة تكتيكية ومغلقة بين الفريقين، إذ سيلعب كل منتخب على أخطاء الفريق الآخر، وسيراهن المنتخب المصري على دفاعه، الأقوى في البطولة، إذ لم تتلقى شباكه أهداف في المباريات الثلاث التي خاضها المنتخب في "كان"، بالإضافة إلى نجومه في الهجوم وعلى رأسهم محمد صلاح.

بالمقابل، سيعتمد المنتخب المغربي على قوة مهاجميه البدنية ومهارة اجنحته وأبرزهم، فيصل فجر، الذي تألق في المباريات التي لعبها خلال الدور الأول.

توقيت القمة (الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش)