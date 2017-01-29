القاهرة، مصر(CNN) -- رفض حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، أحمد الشناوي، الرد على من اتهمه بالهروب من لقاء مالي الافتتاحي للفراعنة في بطولة الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالغابون، وقال إنه تربى على اللعب للمنتخبات منذ كان عمره 13 عاماً، ويعرف معنى اللعب الدولي وأكد أن من اتهمه فعل ذلك من أجل متابعة الجمهور لهم، بحسب ما قاله لـCNN.

وجاء نص الحوار كالتالي:

هل توقعت أن تبدأ البطولة كحارس أساسي؟

عندما ذهبت إلى الغابون مع المنتخب كان هدفي وتركيزي منصب على المشاركة في البطولة، هذا التركيز بدأ منذ مباراة تونس الودية قبل السفر، وأديت بشكل طيب فيها، وكان لدي شعور بأني سأبدأ البطولة، ولكن بسبب الإصابة لم يكتب لي استكمال البطولة مع الفريق.

ما تشخيص إصابتك؟

إصابتي قضاء وقدر، وراض بكل شيء، كان من الممكن للكرة التي أنقذتها أن تدخل هدفاً ونخسر المباراة، لكنني راض عن نفسي، والإصابة عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية، فقد تعرضت لاختبار صعب في بداية مباراة مالي، وبعد محاولتي الناجحة لإنقاذ الكرة لم أشعر في البداية بأي ألم بسبب سخونة جسمي، ولكن بعدها حاولت عمل إطالة للعضلة فشعرت بشد عنيف في العضلة الخلفية لم أتحمله، فأبلغت طبيب الفريق، وتم تغيري.

هل غضبت عندما اتهمك البعض بالهروب من مباراة مالي؟

لا يوجد شيء اسمه هروب من المنتخب، فأنا أمثل بلدي والمنتخب المصري، وتربيت في المنتخبات منذ كان عمري 13 عاما، وأعرف معنى اللعب الدولي، ولا أحتاج أن أعدد المباريات الدولية التي لعبتها.

لكن في مصر الناس تنسى وتتحدث على مزاجها، وكلهم محللين نفسيين وخبراء كرويين، وأطالب من يتحدث عن هذا الأمر أن يكون لديه خلفية كروية وألا يتحدثوا من أجل الحديث فقط.

لم أتعود أن أرد على أي شخص يوجه لي اتهاما، هناك من يظن السوء في كل اللاعبين، وهذا الكلام موجود في مصر فقط، والكرة التي أنقذتها في لقاء مالي واحدة من أصعب الاختبارات التي تعرضت لها في حياتي الكروية، ومن يتصدى لمثل هذه الكرات لن يهرب من المباراة، وكما شاهد الجمهور لم يتعرض مرمى المنتخب لأي كرة صعبة، ولا أحتاج للدفاع عن نفسي.

ماذا قال لك كوبر بعد المباراة؟

تحدث معي كوبر بعد اللقاء، وقال لي لا تغضب، وهو رجل محترم جدا مع بقية الجهاز الفني.

لماذا قررت العودة لمصر ولم تنتظر مع المنتخب؟

إدارة نادي الزمالك أصرت على عودتي لمصر بعد إصابتي، وتحدثوا مع رئيس الإتحاد هاني أبوريدة والمدير الفني للمنتخب، هيكتور كوبر، وطالبوا بعودتي لاستكمال برنامج علاجي مع النادي، وكنت أتمنى أن أستمر مع الفريق، ولكن طالما أصبت فمن حق النادي أن يعيدني، وكان هناك تفاهم كبير بين المنتخب والنادي.

ماذا يقول الجهاز الفني للاعبين عن الملعب؟

الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بعد أن رأينا أرضية الملعب قبل البطولة، وقال لهم بأننا سنلعب تحت أي ظرف وسنفوز دون تقديم مبررات.

هل يغضب الجهاز الفني بسبب الانتقادات التي توجه لأداء المنتخب في البطولة؟

كوبر لا يركز على انتقادات الإعلام للمنتخب، وهو مؤمن بما يفعله حتى لو تدخل كل الناس، وهو صاحب شخصية قوية وتفكير راقي.