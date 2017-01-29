القاهرة، مصر(CNN)-- أشاد نجم المنتخب المغربي السابق، يوسف شيبو، بمستوى المنتخبين المصري والمغربي قبل مواجهتهما في الدور ربع النهائي لبطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالغابون، ورأى أن التكهن بنتيجة المباراة صعب، حسبما قال في مقابلة مع CNN.

وكان هذا نص الحوار:

كيف ترى مواجهة المغرب مع مصر في ربع نهائي بطولة أفريقيا؟

مباراة صعبة، منتخب مصر أدى بشكل جيد في الدور الأول، ومنتخب المغرب لعب بروح قتالية عالية رغم وجود منتخبي كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، والجماهير المغربية كانت قلقة على فريقها قبل انطلاق البطولة، لكن المنتخب المغربي ظهر بشكل جيد وتأهل للدور الثاني. المباراة ستختلف عن كل مواجهات الفريقين السابقة، ويصعب تكهن نتيجتها.

هل ستؤثر أرضية الملعب على أداء المنتخب المغربي؟

لا شك أن أرضية الملعب السيئة ستؤثر على منتخب المغرب، وبالمقابل تعود منتخب مصر على هذا الملعب، وستكون ميزة للمنتخب المصري على منتخب المغرب.

الجماهير المصرية غير راضية عن مستوى فريقها، فكيف ترى ذلك؟

بالعكس، أرى أن منتخب مصر يؤدي بشكل جيد، ويجب ألا ننسى أن الفراعنة تغيبوا عن البطولة في آخر ثلاث نسخ، ومعهم مدرب جديد ولاعبين جيدين.

كوبر يعتمد على صلابة وقوة خط الدفاع الذي يصعب اختراقه، ثم يطورهجومه بالهجمات المرتدة، ولديه لاعبين مميزين قادرين على منح التفوق للفريق مثل محمد صلاح وتريزيجية وكهربا وعبد الله السعيد.

يجب الإشادة بما يقدمه كوبر مع الفريق، بالإضافة إلى شخصيته القوية ويجبر اللاعبين على الالتزام التكتيكي، وهذه العقلية هى من تصلح للاعبين العرب.

ما هى نقاط قوة كل فريق من وجهة نظرك؟

المنتخب المصري يتفوق على نظيره المغربي في القدرات الفردية، ولكن أسود الأطلسي يمتلكون معنويات مرتفعة.

ما الذي أضافه هيرفي رينار للأسود؟

نظم اللاعبين، ومنح الفريق روحاً عالية وقدم مستوى جيد واللعب الجماعي أصبح أكثر وهو أمر مهم في كرة القدم، نجح في رفع مستوى الفريق بشكل عام.

هل ترى أن البطولة حملت مفاجأت في الدور الأول؟

خروج المنتخب الجزائري كان مفاجأة البطولة، فقد كان مرشحاً للتأهل عن مجموعته، لامتلاكه مجموعة من اللاعبين الكبار، بالإضافة إلى خروج منتخب ساحل العاج لأنه كان حامل اللقب، وهو منتخب كبير وقوي وكان مرشحاً للتأهل للدور الثاني، ثم تتنافس منتخبات المغرب والكونغو وتوغو على البطاقة الثانية، ولكنه خرج.