الرباط (CNN)-- اعتبر المدرب المغربي حسن مومن، أن تفاصيل صغيرة هي من مكّنت المنتخب المصري من الانتصار على نظيره المغربي خلال دور ربع النهائي من كأس أفريقيا المقامة حاليا بالغابون، مشيرًا إلى أن المباراة كانت تكتيكية بامتياز كما كان متوقعا، وأن الفريقين يستحقان المرور إلى نصف النهائي قياسًا بما قدماه في المباريات الأربعة.

وتابع مومن الذي تولى الإشراف سابقا لفترة قصيرة على المنتخب المغربي، إن مصر ترجمت خبرتها على الصعيد الإفريقي واستطاعت حسم المباراة في الدقائق الأخيرة، في وقت كان المغرب خلال الشوط الثاني الأقرب إلى الفوز وخلق عدة فرص سانحة للتسجيل، متابعًا أن المنتخب المغربي قدّم ما عليه وأكد أنه عاد للتباري الأفريقي واستطاع التغلّب على الكثير من مشاكله.

وأضاف مومن لـCNN بالعربية أن الهجوم المغربي عانى خلال هذه الدورة من الإصابات، فأربعة لاعبين مهمين ما بين خط الوسط وخط الهجوم أصيبوا هم أسامة طنان ويوسف بلهندة ونور الدين امرابط وسفيان بوفال، لكن ذلك لا يعني الانتقاص من مستوى المهاجمين بوحدوز والنصيري، لا سيما وأن الأول انضم إلى التشكيلة قبيل مباريات الكأس بقليل، متحدثُا عن أن الهزيمة على كل حال، جاءت أمام منتخب كبير.

كما أبرز مومن أن عدم ترجمة الاستحواذ المغربي على المباراة في الشوط الثاني إلى أهداف يعود بشكل كبير إلى أرضية الملعب التي لم تساعد في دقة التمرير والتصويب داخل منطقة العمليات، مشيرًا إلى أن الهجوم المغربي سيتحسن بشكل أكبر في المنافسات القادمة مع عودة المصابين، وأن المدرب وجد نواة المنتخب خلال هذه الدورة.

وحول توقعاته حول من سيتوج بالكأس بين مصر والكامرون وغانا وبوركينا فاسو، قال مومن إن حظوظ الفرق الأربعة متساوية، وإن المباريات في هذا الدور ستكون تكتيكية بالأساس وستُحسم بالتفاصيل الصغيرة والكرات الثابتة أو حتى ضربات الترجيح، لافتًا إلى أن الفرق الأربعة أظهرت تميزا خلال المباريات السابقة ولها كل الحظوظ لانتزاع اللقب.