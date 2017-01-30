الرباط (CNN)-- رغم الهزيمة أمام المنتخب المصري بهدف وحيد مقابل لا شيء، إلّا أن الشارع المغربي بدا مرتاحًا إلى حد ما لأداء منتخبه الوطني في دور الربع النهائي وكأس أفريقيا ككل، إذ تحسر الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على إضاعة منتخبهم لأهداف محققة، خاصة خلال النصف الأول من الشوط الثاني.

وطرحت CNN بالعربية سؤال على صفحتيها الرئيسية والمغاربية بفيسبوك، حول أيّ المنتخبين قدم الأداء الأفضل، وجاءت تعليقات النشطاء المغاربة مشيدة في المجمل بأداء منتخبهم، وكتب علي أبوزيد:" لعبنا مبارة جيدة والاستحواذ على الكرة كان من نصيب منتخبنا المغربي، ولكن شاء القدر وسجلتم الهدف. شكرا للمنتخب المغربي على المبارة الجميلة، وشكر خاص للمنتخب المصري على الروح القتالية والمباراة مرت في أجواء شاحنة وجميلة".

إلّا أن الإشادة لم يتلقاها كل لاعبي المنتخب المغربي، إذ ساد الانتقاد أداء مدافع يوفنتوس الإيطالي، المهدي بنعطية، الذي تباطأ في إبعاد الكرة التي جاء منها الهدف المصري، وطالب الكثيرون بإبعاده من المنتخب، لاسيما وأنه أخطأ أكثر من مرة في النهائيات، بينما تلقى الحارس منير الكجوي المحمدي إشادة كبيرة لإنقاذه المنتخب المغربي من ثلاث أهداف محققة أمام المنتخب المصري.

ومن المشاهد المشوقة التي شهدتها العاصمة الرباط، هي الدقيقة الأخيرة من المباراة، عندما انسحب الكثير من المشاهدين من المقاهي لاقتناعهم أن المباراة انتهت، بيدَ أن تصفير الحكم لضربة خطأ وهتافات من بقوا في المقاهي، جعلت المغادرين يعودون بسرعة، وهناك منهم من ظن أن الأمر يتعلّق بضربة جزاء، قبل أن يتبين أن الكرة هي خطأ قريب من منطقة العمليات المصرية، وانتهت المحاولة دون نتيجة.

وجاءت تعليقات الكثير من الصحف المغربية مشيدة بالأداء، إذ كتبت جريدة المنتخب الواسعة الانتشار على صدر صفحتها الأولى: تسيدنا جولة.. صنعنا الفرص وعوقبنا بأفظع طريقة"، قبل أن تردف في عنوان آخر: "هذا الفريق قدم البشارة بأجمل عبارة"، كما كتب موقع "البطولة"، أول موقع رياضي بالمغرب، على صفحته الرسمية بفيسبوك: ""لم تكونوا أسودا فحسب.. بل مقاتلين و محاربين بحق.. ودموعكم هذه أغلى من كل انتصار".

وشكر هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، خلال الندوة الصحفية بعد المباراة اللاعبين على أدائهم، معبرا عن فخره بهم وبقتاليتهم وانضباطهم، متحدثًا عن أن المنتخب المغربي افتقد بعض الأمور البسيطة لأجل الفوز، وأن هذا المنتخب سيتحسن أكثر خلال الفترات القادمة، كما أشاد كثيرا بالكرة المصرية وقال إنها متفوقة حاليا على نظيرتها المغربية.

وقال الصحفي المغربي بجريدة آخر ساعة المحلية، عثمان رضا: "كل من تابع مباراة المنتخب الوطني أمس أمام مصر يجمع على أن الأسود لم بكونوا يستحقون الهزيمة والإقصاء، فعلى الرغم من مرارة الخروج من هذا الدور، إلا أن الشارع المغربي أجمع أننا خسرنا بطولة وربحنا مجموعة متجانسة وقوية وتلعب بروج قتالية لم نشهدها منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى مدرب محنك".

وتابع رضا لـCNN بالعربية:" المباراة حسمت بجزئيات بسيطة، كرة طائشة في الدقيقة الأخيرة، سوء تقدير من المدافع المهدي بنعطية. في هذه المباراة تأكد أيضا أن الكرة المغربية مازالت تعاني كثيرا على المستوى الهجومي، لو كنا نتوفر على مهاجم قناص في مستوى عال لاختلفت المعطيات، عموما استعدنا الثقة في المنتخب والرهان الآن هو التأهل لمونديال روسيا".