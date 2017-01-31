دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغ المنتخب المصري نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2017 للمرة الـ12 بعد ان تجاوز نظيره المغرب في ربع النهائي بهدف نظيف، وحقق منتخب الفراعنة سبع بطولات أفريقية في 11 مشاركة سابقة في المربع الذهبي للبطولة، ما يبشر الجماهير المصرية بإمكانية تحقيق اللقب الثامن في أرض الغابون، نستعرض لكم أبرز المواجهات التاريخية للفراغنة في هذا الدور من البطولة الأفريقية.

نصف نهائي 1986

نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على المغرب في تلك المباراة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في 17 مارس/آذار من عام 1986، بهدف طاهر أبو زيد، وكان هذا آخر فوز له على المغرب قبل فوزه في النسخة الحالية، ليلتقي بالمنتخب الكاميروني في نهائي تلك النسخة، ويهزمه بركلات الترجيح بعد التعادل سلبيا، ويحقق الفريق المصري لقبه الثالث في البطولة.

وليس من السمتبعد ان يتقابل الفراعنة مع أسود الكاميرون في المباراة النهائية لهذه النسخة، إذ سيلاقي المنتخب الكاميروني نظيره الغاني في المباراة الثانية بنصف النهائي، في حين ستواجه مصر بوركينا فاسو في نفس الدور.

نصف نهائي 1998

أما نصف النهائي في نسخة عام 1998، فكان مشابها لنصف النهائي في النسخة الحالية، إذ التقى حينها الفراعنة بالخيول البوركينية في نصف النهائي، ونجحت مصر بالفوز في تلك المباراة بهدفين نظيفين، في مدينة "بوبوديولاسو" ببوركينا فاسو، وتوجت مصر بلقب تلك البطولة بعد فوزها في النهائي على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، لتحقق لقبها الرابع في "كان".

نصف نهائي 2006

وفي نصف نهائي نسخة عام 2006، والتي أقيمت في مصر، تواجه الفراعنة مع المنتخب السنغالي، وتمكنوا من الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد بفضل رأسية عمرو زكي، في المباراة التي شهدت الشجار الشهير بين النجم احمد حسام "ميدو" ومدربه الملقب بـ "المعلم"، حسن شحاتة، ليؤهلهم هذا الفوز التاريخي للنهائي الذي فازوا فيه على ساحل العاج بركلات الترجيح، وحققوا لقبهم الخامس.

نصف نهائي 2008

التقى المنتخب المصري بمنتخب ساحل العاج في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا عم 2008، ونجح الفراعنة في تحقيق فوز تاريخي وكاسح بأربعة اهداف مقابل هدف وحيد، إذ كان المنتخب العاجي يضم نخبة من النجوم وعلى راسهم ديديير دروغبا، لكن رفاق النجم محمد أبو تريكة اكتسحوهم برباعية في تلك المباراة، قبل أن يلاقوا الكاميرون في النهائي ويهزموها بهدف نظيف سجله أبو تريكة نفسه.

نصف نهائي 2010:

أما آخر مباراة نصف نهائية لعبها المنتخب المصري، فكانت أمام الجزائر في نصف نهائي نسخة عام 2010، والتي كانت مباراة للتاريخ كذلك، إذ كان الجزائريون قد أقصوا المصريين من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم وكان لابد للفراعنة أن يفوزوا على الجزائر لرد الاعتبار أمام جماهيرهم في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

كان الفراعنة على الموعد في تلك المواجهة إذ سجلوا أربعة أهداف نظيفة في الشباك الجزائرية، ليعبروا إلى النهائي ويواجهوا غانا في النهائي، وينتصروا عليها بهدف نظيف لمممد ناجي جدو.

يذكر أن مصر كانت قد بلغت نصف النهائي في نسخ ةعام 1957 وفازت على السودان بهدفين مقابل هدف وحيد، وحدث نفس السيناريو في النسخة التالية، وحقق الفراعنة لقب النسختين، كما بلغوا المربع الذهبي لنسخ أعوام 1962 و1963 و1970 و1974، لكنهم لم ينجحوا في تحقيق اللقب في تلك البطولات.