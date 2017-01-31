دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد نهاية الدور ربع النهائي والذي شهد أربع مباريات أسفرت عن وصول مصر وبوركينا فاسو وغانا والكاميرون إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، نستعرض لكم أغرب صور الدور ربع النهائي للبطولة.