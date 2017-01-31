أغرب لقطات مباريات الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا
أغرب لقطات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
رياضة آخر تحديث منذ ساعة و30 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد نهاية الدور ربع النهائي والذي شهد أربع مباريات أسفرت عن وصول مصر وبوركينا فاسو وغانا والكاميرون إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، نستعرض لكم أغرب صور الدور ربع النهائي للبطولة.
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