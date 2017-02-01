القاهرة، مصر (CNN) -- أكد المدير الفني لمنتخب مصر، الأرجنتيني هيكتور كوبر، أن منتخب بوركينا فاسو، فريق عنيد ونجح في إقصاء فرق عريقة وقوية في مشوار بطولة أمم أفريقيا، وذلك ما أوصله لنصف نهائي البطولة.

وقال كوبر، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بوركينا: "سنواجه منتخبا قويا والملعب لا يعترف بالتاريخ، لكنه يعترف بالجهد فقط، من يلعب أفضل يحصد الفوز"، حسب تعبيره.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "المنتخبات الأربعة التي وصلت لنصف النهائي قادرة على حصد اللقب، ولا أنظر للنهائي الآن، فكل تركيزي منصب على مواجهة بوركينا فاسو من أجل الفوز والتأهل للمباراة النهائية، في محاولة لحصد اللقب القاري، وكنت أتمنى أن يكون المنتخب كاملا لكننا نعاني من بعض الإصابات، وأنا وأثق تماما في البدلاء لتعويض الغيابات".

بسؤاله عن تكرار إنجاز حسن شحاتة، قال كوبر: "لم أتحدث معه عن إنجازاته مع المنتخب لكني أسعى لحصد كل البطولات، وأعلم أن المنتخب حصد ثلاث بطولات متتالية في 2006 و2008 و2010، وبعدها لم يتأهل الفراعنة في ثلاث نسخ متتالية، وانشغالي الدائم مع المنتخب حرمني من مقابلة شحاتة".

واختتم المدير الفني للفراعنة قائلا: "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين على الجانب الفني والإنساني، يحبون بلدهم بشكل كبير، ويرغبون بشدة في تحقيق اللقب ولدينا حماس كبير للمضي قدما في البطولة، وتخطي الأدوار الماضية يشعل حماسنا لنيل اللقب"، حسب تعبيره.

من جانبه، قال حارس مرمى منتخب مصر،عصام الحضري، في المؤتمر الصحفي: "لا أنظر لأرقام شخصية خلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالغابون، والأهم هو بلدي ومنتخب مصر".

وأضاف الحضري: "لعبت لعدة أجيال، والجيل الحالي يملك نفس صفات الجيل الذهبي من حيث حب البلد والانتماء والروح، لكن الخبرة تنقص اللاعبين، ورغم ذلك إلا أنهم قادرون على تحقيق البطولات واكتساب الخبرات والتتويج بداية من هذه البطولة"، حسب تعبيره.