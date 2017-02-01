دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يخوض المنتخب المصري، مساء الأربعاء، لقاء مصيريا أمام منتخب بوركينا فاسو في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في الجابون وتستمر الأحد المقبل

مصر تفوز وتتأهل للنهائي

الركلة العاشرة: بيتراند يضيع والحضري يصد

الركلة التاسعة: عمرو وردة يسجل لمصر

الركلة الثامنة: كوفي يضيع لبوركينا فاسو وإنقاذ من الحضري

الركلة السابعة: محمد صلاح يسجل لمصر

الركلة السادسة: ياغو يسجل لبوركينا

الركلة الخامسة: حجازي يسجل لمصر

الركلة الرابعة: دياوارا يسجل لبوركينا

الركلة الثالثة: رمضان صبحي يسجل لمصر

الركلة الثانية: ألان تراوري يسجل لبوركينا

الركلة الأولى: عبد الله السعيد يضيع لمصر

نهاية الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي والاحتكام لركلات الترجيح

الدقيقة 113: فرصة خطرة من جانب بوركينا فاسو تمر إلى ضربة مرمى لمصر

الدقيقة 105: خروج أحمد المحمدي ودخول عمر جابر من جانب مصر

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول بالتعادل الإيجابي

الدقيقة 101: تبديل لبوركينا فاسو بدخول تراوري مكان بانسيه

الدقيقة 97: إنذار للاعب بوريكنا فاسو ستيف ياغو

الدقيقة 94: كرة خطرة من جانب بوركينا فاسو تمر بجانب القائم المصري

بداية الأشواط الإضافية

نهاية الأشواط الأصلية بالتعادل والاحتكام للأشواط الإضافية

الدقيقة 92: كرة خادعة وخطرة جدا على مرمى مصر ينقذها الحضري

الدقيقة 89: تسديدة خطرة من بانسيه ينقذها الحضري

الدقيقة 85: إنذار للبوركيني بيرتراند

الدقيقة 84: خروج تريزيغيه ودخول رمضان صبحي من مصر

الدقيقة 81: تسديدة قوية جدا من البوركيني نكلوما ينقذها الحضري

الدقيقة 79: بانو دياوارا يدخل مكان عبد الرزاق تراوري من بوركينا فاسو

الدقيقة 72: خروج كهربا ودخول عمرو وردة من جانب مصر

الدقيقة 72: هدف التعادل بروكينا فاسو عبر بانسيه

الدقيقة 65: هدف رائع لمصر عبر محمد صلاح

الدقيقة 61: تسديدة من البوركينيي إبراهيما تراوري تعلو العارضة المصرية

الدقيقة 56: كرة خطرة لبوركينا فاسو ينقذها الحضري

الدقيقة 48: الحضري ينقذ تسديدة قوية من تراوري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

الدقيقة 39: إنذار للمصري أحمد فتحي

الدقيقة 38: تسديدة خطرة جدا من كهربا ينقذها الحارس البوركيني

الدقيقة 33: تسديدة بوركينية تنتهي بين يدي الحضري

الدقيقة 24: خلفية من جانب بانسيه تمر فوق المرمى المصري

الدقيقة 18: تسديدة من البروكيني نكلوما تمر فوق العارضة المصرية

الدقيقة 17: تسديدة من تريزيغيه تمر بجانب القائم

الدقيقة 15: تسديدة من البوركيني بانسيه تمر بعيدة عن مرمى مصر

الدقيقة 7: تسديدة لبوركينا فاسو ينقذها الحضري

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