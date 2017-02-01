دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مع بداية مرحلة الحسم في كأس أمم أفريقيا 2017، يصطدم المنتخب المصري بمنتخب بوركينا فاسو، في إعادة لنصف نهائي عام 1998 والذي فاز فيه الفراعنة بهدفين نظيفين، إذ سيلاقي الفائز من هذه المباراة الفائز من مباراة غانا والكاميرون في نهائي العرس الأفريقي الأكبر على مستوى منتخبات القارة السمراء.

مشوار الفراعنة

لم يكن مشوار الفراعنة سهلا في البطولة إذ وقع في المجموعة الرابعة إلى جانب غانا وأوغندا ومالي، ونجح المنتخب المصري في تجاوز غانا وأوغندا بهدف نظيف، وتعادل مع مالي سلبيا، ليضمن الوصول لربع النهائي كأول المجموعة.

تقابلت مصر مع المغرب في ربع النهائي بقمة عربية أفريقية، وتجاوز المنتخب المصري نظيره المغربي بهدف تاريخي قاتل سجله اللاعب محمود كهربا، لينهي عقدة استمرت منذ نصف نهائي كأس أفريقيا 1986، حين نجحت مصر بالانتصار على المغرب لآخر مرة، ليواجه الفراعنة المنتخب البوركيني في نصف النهائي.

مشوار بوركينا فاسو

وقعت الخيول البوركينية في المجموعة الأولى إلى جانب البلد المستضيف، الغابون، والكاميرون وغينيا بيساو، وتصدر المنتخب البوركيني فرق المجموعة بخمس نقاط بعد الفوز على غينيا بيساو والتعادل أمام الغابون والكاميرون.

وفي الدور ربع النهائي، التقى المنتخب البوركيني نظيره التونسي، ونجح في التغلب عليه في الأوقات القاتلة بهدفين نظيفين، ليواجه الفراعنة في نصف النهائي.

أرقام الفريقين في البطولة

يمتل المنتخب المصري أقوى دفاع في البطولة، إذ لم تتلق شباكه أهدافا في أربع مباريات خاضها المنتخب في البطولة الأفريقية، ويعود الفضل في ذلك إلى تألق محوري الدفاع، علي جبر وأحمد حجازي، وخلفهما الحارس الأسطوري، عصام الحضري، في حين يعاني المنتخب المصري هجوميا إذ لم يسجل سوى ثلاثة اهداف في أربع مباريات.

بالمقابل، يعتبر خط هجوم بوركينا فاسو أحد أقوى الخطوط في البطولة بعد أن سجل أربعة أهداف في دور المجموعات وهدفين في ربع النهائي، أما على المستوى الدفاعي، فلا تعاني الخيول البوركينية، إذ تلقت شباكها هدفين فقط وهي حصيلة ليست بالكبيرة مقارنة بباقي منتخبات البطولة.

تاريخ مواجهات المنتخبين

التقى المنتخبان في ست مواجهات سابقة، كان أولها عام 1973 في الألعاب الأفريقية، ونجحت مصر في الفوز بتلك المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتواجه الفريقان رسميا نصف نهائي كأس أمم أفريقيا عام 1998، وتنتصر مصر مجددا بهدفين نظيفين.

كانت المواجهة الثالثة بين الخيول والفراعنة في كأس أمم أفريقيا عام 2000، في دور المجموعات، ونجحت مصر في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، وكان هذا آخر لقاء رسمي بين المنتخبين.

تواجهت مصر مع بوركنيا فاسو في ثلاث مواجهات ودية، فاز الفراعنة في واحدة والتي كانت عام 2016، بهدفين نظيفين، وحدث التعادل في مواجهتين، انتهت إحداهما بهدف لمثله، وانتهت الثانية بهدفين لمثلهما.

وبذلك تكون حصيلة المواجهات التاريخية المباشرة بين الفريقين أربعة انتصارات للفراعنة وتعادلين، أي أن المنتخب البوركيني لم يسبق له تاريخيا الفوز على مصر، وهو الأمر الذي يبشر الجماهير المصرية في إمكانية تجاوز العقبة البوركينية.

توقيت المباراة:

الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش