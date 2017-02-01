دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قام عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ولاعبي كرة القدم في مصر بإحياء الذكرى الخامسة لأحداث كارثة بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي اﻷهلي في عام 2012.

وقد أعاد حساب النادي الأهلي على تويتر نشر أسماء الضحايا، مشيراً الى أنهم "عاشوا على حب هذا الكيان."

الذكرى الخامسة علي فراقكم لن ننسى من عاشوا على حب هذا الكيان .. لن ننسى من أحبوا النادي من القلب فرحلوا عنا وظلوا هم في القلب .#لن_ننساكم pic.twitter.com/coDAkjiFXk — Al Ahly SC (@AlAhly) January 31, 2017

كما كتب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على حسابه الرسمي عبر تويتر: "شهداء الأهلي.. ذكري لرجال أحبوا الأهلي من أجل الأهلي. ندعو الله أن يرحمكم ويغفرلكم وينزل السكينة علي أهليكم وذويكم."

شهداء الأهلي...ذكري لرجال أحبوا الأهلي من أجل الأهلي .ندعوا الله أن يرحمكم ويغفرلكم وينزل السكينة علي أهليكم وذويكم — AbouTrika Official (@trikaofficial) January 31, 2017

كما غرّد ميدو، قائلا:

رحم الله شهدائنا كل من ذهب الي ملعب ولَم يعد لبيته سالما أقول لكم لن ننساكم أبدا وأنناذهبنا مثلكم وكنا محظوظين اننا كنّا في بلد حالها افضل!! — Mido (@midoahm) February 1, 2017

ونشر حساب نادي الزمالك تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، جاء فيها:

مرت 5 سنوات ومازالت ذكراكم محفورة ولازلنا نتألم لفراقكم. رحمة الله على شهداء مذبحة بورسعيد، رحم الله شهداء جمهور النادي الأهلي.#لن_ننساكم pic.twitter.com/UmRtzELgjm — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 1, 2017

وقد انتشرت هاشتاغات عديدة حول ذكرى "المجزرة" على تويتر مثل "لن ننساكم" و "الذكرى الخامسة"، وفيما يلي بض التغريدات التي جاءت ضمنها.

خمس سنوات مروا و مازلنا فى انتظار القصاص الناجز و العادل ...

رحم الله شهداء الأهلى ( مجزرة بور سعيد )

أبداً لن ننساكم 74 ❤️ — Mohamed Geddo (@Geddo) February 1, 2017

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.