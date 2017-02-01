دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قام عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ولاعبي كرة القدم في مصر بإحياء الذكرى الخامسة لأحداث كارثة بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي اﻷهلي في عام 2012.
وقد أعاد حساب النادي الأهلي على تويتر نشر أسماء الضحايا، مشيراً الى أنهم "عاشوا على حب هذا الكيان."
كما كتب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على حسابه الرسمي عبر تويتر: "شهداء الأهلي.. ذكري لرجال أحبوا الأهلي من أجل الأهلي. ندعو الله أن يرحمكم ويغفرلكم وينزل السكينة علي أهليكم وذويكم."
كما غرّد ميدو، قائلا:
ونشر حساب نادي الزمالك تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، جاء فيها:
وقد انتشرت هاشتاغات عديدة حول ذكرى "المجزرة" على تويتر مثل "لن ننساكم" و "الذكرى الخامسة"، وفيما يلي بض التغريدات التي جاءت ضمنها.
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