القاهرة، مصر (CNN)-- أبدى رئيس اتحاد كرة القدم، هاني أبوريدة، سعادته بتأهل منتخب مصر لنهائي بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالغابون، كما أكد أنه سعيد بفرحة الجماهير المصرية بالتأهل.

وقال أبوريدة لـCNN: "قبل البطولة كنت أتمنى تخطي الدور الأول، والآن وصلنا للنهائي، وكوبر واللاعبون فعلوا ما عليهم تماما، ويبقى التوفيق الأحد المقبل في نهائي البطولة".

وأضاف أبوريدة: "قلبي توقف أكثر من مرة خلال البطولة الصعبة، الحمد لله على فرحة الجماهير التي خرجت للشوارع للاحتفال بفريقها، وسأجتمع مع اللاعبين لتحفيزهم قبل المباراة النهائية".

كان منتخب مصر، قد تأهل لنهائي بطولة أمم أفريقيا، بعد الفوز على منتخب بوركينا فاسو، في نصف نهائي البطولة بركلات الترجيح بأربع ركلات مقابل ثلاث، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وسينتظر الفراعنة الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية، والتي ستجمع الخميس بين منتخبي غانا والكاميرون، لمواجهته في المباراة النهائية التي ستقام الأحد.