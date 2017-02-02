القاهرة، مصر(CNN)-- أكد مدافع منتخب مصر، أحمد فتحي، أنه أكمل مباراة فريقه أمام منتخب بوركينا فاسو وهو مصاب، ولكن الله يقف مع المجتهدين، حسبما قال في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية.

وقال فتحي: "أكملت مباراة بوركينا فاسو وأنا مصاب بكدمة شديدة في الصدر، بعد أن إصطدمت بزميلي علي جبر، في الوقت الإضافي ولم يكن هناك أمامي سوى الإستمرار في الملعب بسبب النقص العددي في المنتخب بعد الإصابات التي ضربت الفريق".

وأضاف الجوكر: " طبيب الفريق، محمد أبو العلا، أجرى كشفا على إصابتي وطمأنني على الكدمة وأكد أنها لن تمنعني من لعب المباراة النهائية الأحد المقبل".

ونشر فتحي ، صورة لفرحة اللاعبين بعد مباراة نصف لنهائي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب: "الحمد لله وبجد اللاعيبه رجاله والماتش اللي جاي إن شاء الله نكسب ومصر تفرح".

وكان النجم المصري المخضر قد تألق في مباراة مصر وبوركينا فاسو وتلقى إشادات من المحللين والمتابعين لمباراة بوركينا فاسو والتي وصل من خلالها الفراعنة للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا.