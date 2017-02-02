دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نجم كرة القدم الإنجليزية وأحد أبرز لاعبيها عبر التاريخ، فرانك لامبارد، الخميس، اعتزاله كرة القدم نهائيا والانتقال إلى مرحلة جديدة من حياته، وذلك بعد أن بلغ 38 عاما، قضى 21 عاما منها لاعبا في عالم كرة القدم في عدة اندية كان أبرزها نادي تشيلسي الإنجليزي.

وكتب لامبارد عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "بعد 21 عاما في غاية الروعة قضيتها كلاعب كرة قدم، رأيت أن الوقت المناسب قد حان لإنهاء مسيرتي الكروية كلاعب محترف، في الوقت الذي تلقيت فيه عروضا مغرية من عدة أندية في إنجلترا خارجها".

وأضاف سوبر فرانك: "أنا فخور جدا بالألقاب التي حققتها خلال مسيرتي وتمثيل بلادي في أكثر من 100 مناسبة، بالإضافة إلى تسجيلي لأكثر من 300 هدفا".

وتوجه لامبارد بالشكر لجميع من سانده طوال السنوات التي قضاها في عالم الساحرة المستديرة كما شكر الأندية التي لعب لها مثل مانشستر سيتي وويستهام يونايتد الإنجليزيين، ونيويورك سيتي الأمريكي.

أما شكره الخاص، فكان لتشيلسي الذي قضى فيه 13 عاما، حقق خلالها العديد من الإنجازات، مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح هدافه التاريخي على مر تاريخ نادي "أسود غرب لندن".

وكشف لامبارد عن جزء من مخططاته المستقبلية، إذ أكد انه حصل على موافقة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كي ينال شهادة التدريب، وأشار إلى أنه سيدرس جميع خياراته خارج المستطيل الاخضر في الفترة المقبلة.

يذكر أن النجم الإنجليزي كان احد أفضل لاعبي وسط الميدان في أوروبا لأعوام طويلة، فقد تميز بحسه التهديفي العالي وقدرته على التحكم بالكرة وصناعة اللعب للمهاجمين.