عصام الحضري.. حكاية تاريخ ومجد لا تنتهي للسد العالي

الحضري.. حكاية تاريخ ومجد مستمرة للسد العالي

رياضة
آخر تحديث الخميس, 02 فبراير/شباط 2017; 09:29 (GMT +0400).
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عصام الحضري، الحارس الأسطوري للمنتخب المصري والنجم الملقب بـ"السد العالي”، يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع وصوله لسن الـ44 عاما، في كأس الأمم الأفريقية.

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