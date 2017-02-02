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عصام الحضري، الحارس الأسطوري للمنتخب المصري والنجم الملقب بـ"السد العالي”، يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع وصوله لسن الـ44 عاما، في كأس الأمم الأفريقية.