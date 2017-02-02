عصام الحضري.. حكاية تاريخ ومجد لا تنتهي للسد العالي
الحضري.. حكاية تاريخ ومجد مستمرة للسد العالي
رياضةآخر تحديث الخميس, 02 فبراير/شباط 2017; 09:29 (GMT +0400).
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عصام الحضري، الحارس الأسطوري للمنتخب المصري والنجم الملقب بـ"السد العالي”، يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع وصوله لسن الـ44 عاما، في كأس الأمم الأفريقية.
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