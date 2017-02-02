دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم عودته إلى إمارة دبي للمشاركة في بطولة "اوميغا ديزرت كلاسيك"، لم ينجح أسطورة الغولف، الأمريكي تايغر وودز، في تحقيق بداية موفقة، إذ احتل المراكز الأخيرة في البطولة التي انطلقت فعاليات نسختها رقم 28، الخميس، في دبي.

ولم ينجح وودز في إيصال الكرة إلى الحفرة بأقل من المعدل العام للضربات، إذ احتاج 77 ضربة لإنهاء جميع الحفر، ليتجاوز المعدل بفارق خمس ضربات.

وفشل النجم الأمريكي في إنهاء أي حفرة بعدد ضربات أقل من المعدل ليحتل بذلك أحد المراكز الأخيرة في اليوم الأول للبطولة التي تعد إحدى أهم البطولات العالمية في هذه الرياضة.

حقق وودز لقب هذه البطولة في عامي 2006 و2008، ويطمح في هذه النسخة من البطولة إلى تحقيق اللقب الثالث له، رغم أن المهمة لن تكون سهلة.

وافتتح وودز زيارته إلى دبي بزيارة برج العرب، حيث التقط صورا مميزة وتتدرب على تسديد الكرات، قبل أن ينتقل بواسطة طائرة مروحية ويأخذ جولة حول دبي.