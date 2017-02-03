دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلتقي فريق الأهلي السعودي بنظيره وغريمه التقليدي الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 17 من دوري جميل للمحترفين، الدوري السعودي، في مباراة تعتبر ديربي مدينة جدة بين الغريمين التقليديين، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 37 نقطة، في ترتيب الدوري خلف الهلال بأربع نقاط، وأصبح يمتلك فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة في حال فوزه على الاتحاد، بعد تعادل الهلال مع القادسية الخميس.

من جانبه، يسعى الاتحاد إلى اقتناص المركز الثاني من خصمه، إذ يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 35 نقطة بعد خصم ثلاث نقاط منه من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي بسبب تأخر دفع مستحقات اللاعب الأرجنتيني مانسو.

ويطمح النمور، إلى الفوز على الأهلي في الدوري للمرة الأولى منذ عام 2012، إذ يعود آخر فوز للاتحاد على غريمه في الدوري إلى 29 مارس/آذار من عام 2012، حين تفوق الاتحاد بهدف نظيف سجله المهاجم السعودي نايف هزازي.

بالمقابل، سيسعى "الراقي" لتعويض جماهيره عن الهزيمة أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين بآخر مباراة جمعت الفريقين في ديسمبر/كانون أول الماضي.

يذكر أن هذا اللقاء سيشهد مواجهة خاصة بين هداف الدوري، السوري عمر السومة من جانب الأهلي، وفهد المولد ثاني هدافي الاتحاد، بعد محمود كهربا الذي يخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر.