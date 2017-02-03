دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب المنتخب الكاميروني على نظيره العاني في المباراة الثانية بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2017، ليضرب موعدا مع المنتخب المصري في المباراة النهائية التي ستقام الأحد، ويكون التأهل السابع لأسود الكاميرون إلى نهائي البطولة الأفريقية.

ففي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "فرانسفيل"، تقدم الكاميرونيون عند الدقيقة 72، عبر اللاعب ميشيل نغادجي، قبل أن يطلق زميله كريتسيان باسوغوغ رصاصة الرحمة على الغانيين في الوقت بدل الضائع، ليعبر الأسود للمباراة النهائي.

وسيلاقي المنتخب الكاميروني نظيره المصري في المباراة النهائي للمرة الثالثة، إذ نجح الفراعنة في هزيمة الكاميرون في اللقائين النهائيين اللذين جمعاهما في نسختي 2008 و1986.

وستحمل هذه المباراة طابعا خاصا، إذ سيلتقي أكثر منتخبان تحقيقا للقب البطولة الأفريقية، فقد حققت مصر هذا اللقب في سبع مناسبات مقابل أربعة ألقاب للكاميرون التي تسعى لفك الشراكة التاريخية مع غانا، إذ يحمل المنتخبان نفس العدد من الألقاب في هذه البطولة.

يذكر أن المباراة النهائية ستقام على أرضية ملعب "دنجوندجي" في العاصمة الغابونية، ليبرفيل، الأحد القادم في موقعة يطمح من خلالها الفراعنة إلى ترويض الأسود وتحقيق اللقب الثامن.