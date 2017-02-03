دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انسحب أسطورة الغولف، الأمريكي تايغر وودز من بطولة "Omega Dubai Desert Classics" بعد يوم من انطلاق المسابقة، بسبب تشنجات شعر بها أسفل الظهر، وفقا لما أعلنه مدير أعماله، الجمعة، ونشر على الموقع الرسمي للبطولة.

وقال مدير أعمال وودز، مارك ستينبرغ: "لم يشعر تايغر بآلام عندما خاض منافسات، الخميس، لكنه شعر بتشنجات أسفل الظهر بعد أن تناول طعام العشاء"، حسب تعبيره.

وأضاف ستينبرغ: "هو لا يملك الظهر الأقوى في العالم، لذلك من الطبيعي أن يشعر بتشنجات فيه، وبالتأكيد هناك العديد من العوامل التي تلعب دورا في هذا الأمر، هو يستطيع أن يستدير لكنه غير قادر على القيام باستدارة كاملة عند ضرب الكرة".

وتابع مدير أعمال اللاعب الأمريكي حديثه قائلا: "تايغر كان يريد أن يكون موجودا في دبي، وهو يشعر بالإنزعاج الشديد لأنه لا يستطيع البقاء"، حسب تعبيره.

ولم يقدم وودز الأداء المرجو منه في اليوم الأول من البطولة، إذ فوجئ الجميع بأدائه بعد احتلاله مركزا متأخرا، بعد أن احتاج 77 ضربة بالمجموع العام، أي ما يفوق المعدل بخمس ضربات.

وشهد اليوم الثاني لبطولة دبي، توقفا اضطراريا، بسبب الرياح القوية التي ضربت المدينة، ما أدى إلى تأجيل منافسات الجمعة إلى السبت، واعتبار تذاكر الجمعة صالحة لليوم التالي.