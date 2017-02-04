دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قلب الأهلي الطاولة على غريمه الاتحاد في ديربي جدة واكتسحه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية، ليصبح على بعد نقطة واحدة من المتصدر، الهلال، ويشعل صراع المنافسة على لقب الموسم الحالي من دوري جميل للمحترفين، الدوري السعودي.

وتقدم النمور اولا عبر اللاعب عدنان فلاتة، عند الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، واستمر تقدم الاتحاد حتى الدقيقة 41، حين سجل الأهلي هدف التعادل عبر لاعبه اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس الملقب بـ"فيتفا".

ولم يكتف الأهلاوين بالتعادل، إذ عادوا وسجلوا الهدف الثاني عبر المهاجم مهند عسيري عند الدقيقة 48، قبل أن يضيف زميله عبد الفتاح عسيري الهدف الثالث للراقي عند الدقيقة 62، ويختتم سعيد المولد مهرجان أهداف الأهلي بالهدف الرابع قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق.

وبهذا الفوز، وصل الأهلي إلى نقطته 40 ليصبح على بعد نقطة واحدة من المتصدر، الهلال، صاحب الـ41 نقطة، ويتجمد رصيد الاتحاد عند 35 نقطة في المركز الثالث على سلم الدوري.

يذكر أن الاتحاد فشل في الفوز على الاهلي في الدوري منذ عام 2012 حين تغلب عليه بهدف نظيف، واستمرت العقدة في هذه المباراة، لينتظر الاتحاديون الموسم القادم لمحاولة كسرها.