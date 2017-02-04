دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب تشيلسي على ضيفه أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ديربي العاصمة البريطانية، لندن، ليبتعد في الصدارة بفارق 12 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه في جدول الترتيب نادي توتنهام هوتسبرز، ويقترب أكثر من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

فعلى أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" تقدم تشيلسي عند الدقيقة 13، عبر الظهير الإسباني ماركوس ألونسو، في هدف مشكوك في صحته، لينتهي الشوط الاول بتقدم تشيلسي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سجل النجم البلجيكي إيدين هزارد،هدفا مميزا بعد أن راوغ عددا من مدافعي أرسنال ووضع الكرة في شباك الحارس التشيكين بيتر تشيك، عند الدقيقة 53.

واختتم القائد السابق لأرسنال ونجم وسط تشيلسي حاليا، سيسك فابريغاس، مهرجان اهداف فريقه بالهدف الثالث عند الدقيقة 84، دون أن يحتفل احتراما لفريقه السابق، قبل أن يسجل الفرنسي أولفييه جيرو الهدف الشرفي لأرسنال في المباراة في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، وصل تشيلسي إلى نقطته رقم 59، ليوسع الفارق بينه وبين توتنهام إلى 12 نقطة، مع تبقي مباراة سهلة نسبيا للأخير أمام ميدلزبرة، في وقت تجمد فيه رصيد أرسنال عند النقطة 47، ليصبح مركزه، الثالث، مهددا من قبل ليفربول الذي سيلافي هال سيتي في وقت لاحق السبت.