القاهرة، مصر (CNN)-- نفى المنتخب المصري، على لسان مديره، إيهاب لهيطة، أن يكون قد تقدم باعتراض على اختيار الحكم الزامبي، جاني سيكازوي، لإدارة نهائي بطولة الأمم الأفريقية، بين مصر والكاميرون، الأحد.

وقال لهيطة لـ CNN"لم نعترض على حكم لقاء نهائي أفريقيا، ولا أعرف من أين تخرج هذه الأنباء، فلم يحدث هذا الأمر".

أضاف لهيطة "نعلم أن الاعتراض على مثل هذه الأمور لا تثمر شيئا والافضل أن نركز على المباراة".

وإختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، سيكازوي لإدارة لقاء نهائي أمم أفريقيا بين الفراعنة والأسود، وسبق للاعبي منتخب مصر الاعتراض عليه بعد أن أطلق صافرة انتهاء مباراة مصر ونيجيريا فى تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أن انفرد محمد صلاح بمرمى نيجيريا.

وأدار الحكم الزامبي مباراة نهائى كأس العالم للأندية بين ريال مدريد وكاشيما إنتلرز الياباني، والتى شهدت احتسابه لخطأ ضد مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس، وكان ينوي طرده لكنه تراجع بعد أن كان قد وضع يده في جيبه لمنحه الإنذار الثاني.

وقد ادار هذا الحكم أربع مباريات لمصر، فازت في اثنتين منها، وخسرت مرة واحدة وتعادلت مرة، في وقت أدار فيه سيكازوي ثلاث مباريات للكاميرون فازت في واحدة منها وتعادلت في اثنتين ولم تخسر أي مباراة تحت قيادته.