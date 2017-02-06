دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر المنتخب المصري المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2017 أمام الكاميرون في الأوقات القاتلة، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليفشل في تحقيق اللقب الأفريقي الثامن في تاريخه، في وقت حقق فيه المنتخب الكاميرون لقبه الأفريقي الخامس، وعادل عدد انتصارات مصر في المواجهات المباشرة بين المنتخبين في كأس أمم أفريقيا.

فعلى أرضية ملعب الصداقة في العاصمة الغابونية، ليبرفيل، قدم الفراعنة شوطا أولا مميزا، كان الأفضل لهم في البطولة، ونجح وافي تسجيل هدف التقدم عبر نجم نادي أرسنال الإنجليزي، محمد النني، عند الدقيقة 21، لينتهي الشوط بهدف نظيف للفراعنة.

وفي الشوط الثاني، تفوقت الكاميرون بشكل واضح، إذ لم ينجح المصريون في الوصول إلى المرمى الكاميروني، لتسفر سيطرة الكاميرون عن هدف التعادل عبر البديل نيكولاس نكولو، عند الدقيقة 68.

انهار الفراعنة بعد تلقي هدف التعادل على المستوى البدني، ليتلقوا هدفا قاتلا عند الدقيقة 87، عبر اللاعب فينسنت أبوبكار، وتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح المنتخب الكاميروني.

وبهذا الفوز، حقق أسود الكاميرون لقبهم الأفريقي الخامس في تاريخه، في وقت بقي فيه المنتخب المصري بسبعة ألقاب، كما عادل المنتخب الكاميروني عدد انتصارات المنتخب المصري في المواجهات المباشرة في كأس أفريقيا، بأربعة انتصارات لكل منهما.

وبهذه المباراة، أسدل الستار على النسخة الـ31 من كأس أمم أفريقيا، التي انطلقت في 17 يناير/كانون الثاني، وتربعت الأسود غير المروضة على عرش القارة السمراء في الغابون.

وكسب المنتخب المصري جيلا شابا واعدا، تعلق عليه الجماهير المصرية الآمال للوصول إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

يذكر ان هذه هي المرة الثانية التي يحتل فيها المنتخب المصري المركز الثاني في البطولات الأفريقية، بعد نسخة عام 1962، حين خسر أمام المنتخب الإثيوبي.