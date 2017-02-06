دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- واسى عدد من الرياضيين والفنانين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المنتخب المصري بعد خسارته بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في الغابون، وهزيمته أمام منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف، يوم الأحد.
موقع تويتر كان قد ضجّ بتغريدات تدعم منتخب الفراعنة، قبل بدء المباراة، وبعد أن انتهت بفشله في تحقيق اللقب الأفريقي الثامن في تاريخه، أكّد روّاد هذا الموقع على أن المنتخب المصري قدّم أداء مميزاً خلال النسخة الـ31 من كأس أمم أفريقيا، معولين الآمال عليه لكأس العالم 2018 في روسيا.
من جهته، قال لاعب منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، إن منتخب بلاده قدّم نموذجاً في الاجتهاد والروح والعزيمة، حيث كتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي، على تويتر:
وفيما يلي بعض التعليقات التي أدلى بها عدد من النشطاء ورصدها موقع CNN بالعربية:
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