دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- واسى عدد من الرياضيين والفنانين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المنتخب المصري بعد خسارته بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في الغابون، وهزيمته أمام منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف، يوم الأحد.

موقع تويتر كان قد ضجّ بتغريدات تدعم منتخب الفراعنة، قبل بدء المباراة، وبعد أن انتهت بفشله في تحقيق اللقب الأفريقي الثامن في تاريخه، أكّد روّاد هذا الموقع على أن المنتخب المصري قدّم أداء مميزاً خلال النسخة الـ31 من كأس أمم أفريقيا، معولين الآمال عليه لكأس العالم 2018 في روسيا.

من جهته، قال لاعب منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، إن منتخب بلاده قدّم نموذجاً في الاجتهاد والروح والعزيمة، حيث كتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي، على تويتر:

شكرا لرجال مصر كنّا نود البطولة ولكن هي كرة القدم .قدمتم نموذج في الاجتهاد والروح والعزيمة .نراكم في كأس العالم ٢٠١٨ إن شاء الله نحن معكم — AbouTrika Official (@trikaofficial) February 5, 2017

وفيما يلي بعض التعليقات التي أدلى بها عدد من النشطاء ورصدها موقع CNN بالعربية:

عن نفسي كنت احلم بالفوز بالبطولة ورايتها بطولة في الإمكان ولكني فخور بمنتخب بلادي وولاد بلدي انهم قاتلوا حتي النهاية..تحية لرجال مصر 👏🏻👏🏻🇪🇬 — Mido (@midoahm) February 5, 2017

هارد لك لمنتخب #مصر

أسوء شعور لما الفوز يكون بين ايديك ويضيع في اللحظات الاخيرة..

#مصر_الكاميرون — مهيرة عبد العزيز (@Mahira) February 5, 2017

منتخب بلدي العظيم بيقولوا كلمة تشجيع عند الهزيمه احسن من مليون كلمة مديح عند النصر..انتم نبلاء .ربنا يحميكو ويرجعكو مصر بمليون سلامه.بحبكوا pic.twitter.com/3ew7zQMXRO — Ahmed Helmy (@ahelmy) February 6, 2017

كسبنا أو ما كسبناش إنتم شرفتونا النهاردة بالأداء الرائع وكفاية إن روح المنتخب رجعت تاني. #منتخب_مصر_مشرف_مصر #منتخبنا_يا_ابطال — Hassan El Shafei (@Hassanelshafei) February 5, 2017

كل لعيب في منتخب مصر ... ارفع رأسك فوق ..

فوق قوي قوي قوي.. — عمرو نصوحي (@Nsoo7y) February 5, 2017

بريق المنتخب المصري سيبقى متوهجاً

تاريخاً وماضياً ومستقبلاً

خسارة يقابلها حضور مشرف

في البطولة.. حظاً أوفر

للنجوم الأبطال. #مصر_الكاميرون — مساعد هليل الزويهري (@musad6699) February 5, 2017

شكراً لمنتخبنا.. فريق رجالة و هنفضل ملوك افريقيا.. البطولات لسة جاية كتير ❤️ #مصر — Arwa Gouda (@ArwaGouda) February 5, 2017

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.