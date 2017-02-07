القاهرة، مصر (CNN)-- اعتذر مدافع منتخب مصر، علي جبر، للجماهير المصرية على ضياع لقب بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، وأكد أن اللاعبين كانوا يسعون للعودة الى مصر بالكأس، حسبما قال لـ CNN.

وكان هذا نص الحوار :

صف شعورك ولقب أفريقيا يضيع في نهاية لقاء الكاميرون ؟

شعرت أن الدنيا سوداء في عيني، وأقول للجماهير سامحونا فكان كل أملنا أن نعود بالكأس الى مصر، وأن كل اللاعبين فعلوا كل ما في وسعهم.

هل توقعت الإشادة الكبيرة التي حظيت بها في بطولة أفريقيا ؟

لاشك أن إشادة الجماهير والنقاد بالمستوى الذي ظهرت عليه في البطولة الأفريقية يسعدني ولكن سبق لي وأن لعبت مباريات جيدة مع المنتخب، وظهرت بمستوى طيب في الفترات السابقة مع الزمالك، إلا أن كان هناك تركيزا على البطولة، لذا جاءت الإشادة الأن.

ما شعورك في أول بطولة أفريقية لك؟

ركزت جدا مع المنتخب حتى قبل أن تبدأ بطولة الأمم الأفريقية، وأتصور أني قدمت مستوى طيب وراض عما قدمته مع الفريق خلال المباريايت التي لعبناها في الغابون.

ترى فارقا بين اللعب مع الزمالك والمنتخب ؟

بالتأكيد، لأن لكل مدرب فلسفته وطريقته المختلفة، كما أن اللعب الدولي مختلف عن المحلي في كل شيء سواء من ناحية الواجبات أو الأهداف.

هل ترى أن طريقة لعب المنتخب المصري تضع ضغوطا أكبر على المدافعين؟

نعم، فالطريقة التي يلعب بها المنتخب تعتمد على التأمين الدفاعي الواضح، وهو ما يضع حملا على لاعبي خط الدفاع، وهو أمر لا يحدث كثيرا في الزمالك.

كيف تعاملت مع طريقة كوبر؟

فركت في كل مباراة منفصلة عن غيرها، واللاعبين كانوا مركزين على هذا الأمر، وكنا نحاول أن نركز على ما طلبه منا كوبر، لأن الواجبات كانت تختلف من مباراة لأخرى، والتفاهم بيني وبين أحمد حجازي، جعلنا نظهر بمستوى طيب.

لماذا هبط مستوى الفريق في الشوط الثاني من مباراة الكاميرون ؟

على الجميع خاصة الغاضبين من ضياع اللقب أن يعلموا أن الفريق لعب ست مباريات في فترة قليلة جدا، والمباراة الواحدة مع المنتخب بعشر مباريات مع النادي، والبطولة كانت قوية، وزاد على ذلك الرطوبة العالية ودرجة الحرارة المرتفعة والملاعب سيئة، كل هذا أصاب اللاعبين بالإجهاد والارهاق، ما أثر على الفريق في الشوط الثاني.

هل أثرت الإصابات على الفريق ؟

بالتأكيد الإصابات الكثيرة التي لحقت بالفريق أثرت خلال المباريات، فقد فقدنا عناصر عديدة مؤثرة، حتى أن المنتخب لعب مباريات بصفوف ناقصة.

ماذا قال كوبر للاعبين بعد الخسارة ؟

كوبر وجه الشكر للاعبين على ما قدموه خلال مباريات البطولة، وأن الجميع كانوا على مستوى المسؤولية، إلا أن الحظ تخلى عن الفريق في النهائي.

كيف ترى الإنتقادات التي توجه لكوبر؟

الشعب المصري لا يعجبه العجب، وسهام الانتقادات لم تطل كوبر فقط، بل طالت عدد من اللاعبين، ولكن هذا الأمر عادي بالنسبة لنا كلاعبين ولا نلتفت اليه وكل تركيزنا أن نحقق الأهداف المحددة.

هل يغضب كوبر من الإنتقادات ؟

أبدا، فهو مدرب محترف، ويقول لنا أن النقد جزء من كرة القدم وعلينا أن نؤدي عملنا دون النظر للنقد.

ما رأيك في أن البعض يرى أن كوبر غير محظوظ في النهايات ؟

هذا كلام غير منطقي، ويجب أن يعلم أصحاب هذه الرؤية أن التوفيق أمرمهم جدا في المباريات بشكل عام.

هل أثرت هذه الرؤية على اللاعبين ؟

على الإطلاق، لم نركز في هذا الكلام ولم نتحدث فيه كلاعبين طوال أيام البطولة.

ما رأيك في الإنتقادات التي توجه الى محمد النني ؟

أرى أن الإنتقادات التي توجه للنني " زيادة أوي "، وأسأل منتقديه ماذا تريدون منه ؟ ولو أن النني لا ينفذ التعليمات المطلوبة منه لن يلعب، وأنا ألعب خلفه وأرى المجهود الكبير الذي يؤديه في الملعب.

هل ترى أن من مكاسب البطولة الأفريقية كسر عقدة المغرب؟

لا يوجد ما يسمى بالعقده في كرة القدم ، عندما يحالفك التوفيق تفوز، ولا أعتقد في هذا الكلام، ففي لقاء المغرب قدمنا مباراة خططية جيدة ونجحنا في الفوز، ومن الوارد أن نواجه المغرب مرة أخرى ونخسر، كل شيء وارد في كرة القدم.

هل تتوقع وصول المنتخب لنهائيات كأس العالم ؟

سنصل لكأس العالم، هذا أمر شبه مؤكد، واللاعبون يركزون على هذا الهدف لمصالحة الجماهير الحزينة، وللعلم كوبر يتعب في شغله جدا ويركز على كل التفاصيل، حتى يصل باللاعبين الى أعلى مستوى من الجاهزية.

إجهاد اللاعبين سيؤثر على لقاء السوبر يوم الجمعة ؟

لاشك أنه سيؤثرعلى اللقاء، سنحاول بقدر الإمكان عمل إستشفاء لاستعادة اللياقة البدنية.

ما كلمتك الأخيرة لجماهير مصر؟

سامحونا وسنسعى لإسعادكم بالتأهل لنهائيات كأس العالم.