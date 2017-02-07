القاهرة، مصر(CNN) -- أنهى النادي الأهلي المصري، أزمة تأشيرة دخول ظهيره التونسي الأيسر، علي معلول، ونجح مسؤولو النادي في حل الأزمة والحصول على التأشيرة، بعد أن سبق رفض منح اللاعب التونسي تأشيرة دخول الدولة مع مواطنه أنيس الشعلاني، مدرب الأحمال للأهلي.

وقال المتحدث بإسم النادي الأهلي ياسر أيوب لـ CNN " علي معلول سيغادر القاهرة، الثلاثاء، ليلتحق ببعثة فريق الأهلي وينتظم في تدريبات الفريق استعدادا للقاء السوبر المصري الجمعة المقبلة "، حسب تعبيره.

وأضاف أيوب " مدير العلاقات العامة بالنادي، سمير عدلي، بذل جهدا كبيرا في إنهاء أزمة تأشيرتي معلول والشعلاني، خلال الأيام الماضية، بعد أن رفضت الإمارات في البداية منح الثنائي تأشيرة الدخول".

كان فريق الأهلي، قد سافر الى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في بداية فبراير/شباط الجاري، للدخول في معسكر تدريبي استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامته الجمعة، في استاد نادي الجزيرة الإماراتي.

يذكر أن هذه هي المرة الثانةي التي يلعب بها السوبر المصري على الأراضي الإماراتية بعد نسخة العام الماضي من البطولة والتي أقيمت في مدينة العين.