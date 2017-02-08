القاهرة ، مصر (CNN)-- رفض محامي لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، التعليق على ما نشر عن استدعاء نيابة أمن الدولة العليا لأبوتريكة ، للتحقيق معه في اتهامه بتمويل جماعة الإخوان المسلمين .

قال وكيل أبوتريكة، المحامي محمد عثمان لـCNN بالعربية: "لا أعرف من أين تأتي هذه الأخبار، وإسألوا من نشر الخبر، فهذا الكلام يتردد منذ عدة أيام ولا علم لي به".

وأضاف عثمان مستنكرا الأنباء التي تحدثت عن استدعاء اللاعب المصري: "من غير معقول أن أخرج كل يوم للرد على مثل هذا الكلام "، حسب تعبيره.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، قامت بإدراج إسم محمد أبوتريكة، ضمن قائمة ضمت 1502 على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 عرائض كيانات إرهابية.

يذكر أن أنباء تفيد باستدعاء أبوتريكة إلى نيابة أمن الدولة قد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت جدلا كبيرا في الأوساط الإعلامية المصرية.