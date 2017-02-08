دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نجح برشلونة بالنجاة من خ اتلتيكو مدريد وتاهل إلى المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا للمرة الـ39 في تاريخه، بعد ان تعادل الفريقان بهدف لمثله في مباراة الإياب، وفاز الفريق الكتالوني بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت ثلاث بطاقات حمراء وركلة جزاء ضائعة في الشوط الثاني.

سيطر الأتلتيكو على مجريات اللعب في الشوط الأول للمباراة، وفشل برشلونة في تهديد مرمى "الروخي بلانكوس"، حتى فك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، شيفرة دفاعات الضيوف وسدد كرة ارتدت من الحارس ليكملها الأوروغوياني لويس سواريز، ويسجل الهدف الأول للفريق الكتالوني عند الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، تسلم برشلونة زمام اللعب في البداية وكاد أن يسجل الهدف الثاني، حتى طرد ظهيره الأيمن سيرجي روبيرتو، عند الدقيقة 56، لتعود السيطرة لأتلتيكو مدريد.

لم تمض سوى عشر دقائق حتى تحصل مهاجم الأتلتيكو، البلجيكي يانيك كاراسكو، على بطاقة حمراء، لكن هذا الطرد لم يؤثر على الضيوف، الذين تحصلوا على ركلة جزاء عند الدقيقة 78، أضاعها المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو، عند الدقيقة 80.

وعوض غاميرو ركلة الجزاء الضائعة، بتسجيله لهدف التعادل لفريقه عند الدقيقة 82، بعد تمريرة مميزة من الفرنسي أنطوان غريزمان، ويحيي آمال أتلتيكو بالعودة في المباراة.

فشل أبناء العاصمة مدريد في تسجيل الهدف الثاني، لكن برشلونة تلقى ضربة موجعة، حين طرد سواريز في الوقت بدل الضائع، ليتأكد غيابه عن المباراة النهائية للبطولة التي يجمل برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها.

وسينتظر الفريق الكتالوني الفائز من إياب المباراة نصف النهائي الأخرى بين ديبورتيفو ألافيس وسيلتا فيغو، وستلعب هذه المباراة الأربعاء على ملعب "مينديزوروزا".

يذكر ان أتلتيكو مدريد لم يفز في ملعب "كامب نو" على برشلونة منذ شهر فبراير/شباط من عام 2006، حين فاز بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد.