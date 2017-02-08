دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي برشلونة الإسباني أنه سيقدم استئنافا ضد البطاقتين الصفراوتين اللتين تلقاهما لاعباه، الأوروغوياني لويس سواريز، وتسببت البطاقة بطرده، والإسباني سيرجيو بوسكيتس، وذلك في آخر دقائق مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أتلتيكو مدريد، في وقت أشارت فيه صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد إلى أن لجنة الحكام قد تفرض عقوبات إضافية على سواريز بسبب تصريحاته بعد المباراة والتي عبر عن غضبه من قرار طرده.

وأعلن النادي الكتالوني، الأربعاء، عن نيته تقديم استئناف ضد قرار منح مهاجمه الأوروغوياني لبطاقة صفراء ثانية في الوقت الإضافي للمباراة، وذلك بعد أن قام الأخير باستخدام مرفقه خلال المنافسة على الكرة مع لاعب وسط أتلتيكو مدريد، كوكي، إذ يرى برشلونة أن التدخل لم يكن تستحق بطاقة صفراء ثانية في آخر دقائق المباراة.

أما بشأن الإنذار الذي تلقاه بوسكيتس، فأكد الفريق الكتالوني أن نجم وسطه ركل الكرة إلى خارح أرضية الملعب بسبب وجود كرة أخرى داخل المستطيل الأخضر، في حين كتب الحكم، خيل مانزانو، أن بوسكيتس ركل الكرة خارج أرضية الملعب وقام بتعطيل اللعب.

من جانبها، أكدت ضحيفة "ماركا" أن لجنة التحكيم قد تفرض عقوبة أقسى على سواريز، بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب المباراة وعبر فيها عن غضبه من قرار الحكم، الأمر الذي قد يعرضه للإيقاف لأكثر من مباراة واحدة.

يذكر أن الفريق الكتالوني كان قد تعادل بهدف لمثله مع أتلتيكو مدريد وعبر للمباراة النهائي للمبرة الرابعة على التوالي في إنجاز تاريخي جديد، وشهدت مباراة الفريقين، الثلاثاء، إشهار حكم اللقاء لثلاث بطاقات حمراء، كما احتسب ركلة جزاء للضيوف.