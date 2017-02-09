أجرى الحوار: وليد الحسيني

القاهرة ، مصر(CNN)-- أشاد المدرب العام النادي الأهلي أحمد أيوب، بمستوى فريقه قبل لقاء السوبر المصري أمام فريق الزمالك، وأكد أن اللاعبين مستعدون للمشاركة في اللقاء، وأن اللاعبين الدوليين سيشكلوا إضافة قوية للفريق الأحمر بحسب ما قاله لـ CNN بالعربية.

وقال أحمد أيوب، إن المدير الفني للفريق، حسام البدري، عقد جلسة مع اللاعبين الدوليين وطالبهم بنسيان بطولة أفريقيا، وذكرهم بأن الجماهير تنتظر منهم الكثير في لقاء السوبر.

وكان هذا نص الحوار :

كيف استعد الأهلي للسوبر؟

دخلنا في معسكر بدبي قبل اللقاء بأسبوع كامل لمنح اللاعبين فرصة التركيز، ثم انتقلنا لأبوظبي قبل المباراة بعدة أيام، والمعسكر كان ناجحا من كافة النواحي، ونشكر المسؤولين في الإمارات لأنهم وفروا للفريق كل احتياجاته.

ماذا عن فرص مشاركة اللاعبين الدوليين في اللقاء؟

المدير الفني للفريق، حسام البدري، عقد جلسة مع الخماسي الدولي للفريق أحمد فتحي، عبد الله السعيد، أحمد حجازي، سعد سمير وشريف إكرامي ، لتهيئتهم نفسيا قبل مباراة الزمالك المقبلة، وكانوا متأثرين بشدة من بخسارة اللقب الأفريقي الذي كان قريبا منهم، وطالبهم بالنظر للأمام، فالفوز والخسارة وجهان لعملة واحدة، لكن المهم أن ينظر اللاعب للأمام وألا يتوقف أمام أي فوز أو خسارة.

هل تثق في قدرتهم على تخطي خسارة لقب أفريقيا؟

ثقتي في قدرة لاعبي الأهلي على تجاوز تلك الفترة الصعبة كبيرة، خاصة أنهم جميعا من أصحاب الخبرة وسبق أن واجهوا ظروف أصعب من هذه، كما أنهم قدموا أداء جيدا ويكفيهم فخرا الوصول للنهائي، كما أنهم تفهموا الأمر جيدا، وهم يعرفون أن أمامهم فرصة لإسعاد الملايين قريبا حين يقودون المنتخب لنهائيات كأس العالم.

ما فرص مشاركة اللاعين الدوليين في لقاء السوبر خاصة وأن الإرهاق واضح على أكثر من لاعب؟

فرص الجميع متساوية في المشاركة في السوبر، رغم أننا نعلم أنه يوجد لاعبون مرهقون جدا كما وضح في اللقاءات الأخيرة لبطولة أفريقيا.

هل سيؤثر التوقف الطويل للكرة في مصر على الفريق؟

لاشك أن التوقف الطويل يؤثر على لاعب كرة القدم، رغم أننا نظمنا أكثر من لقاء ودي في القاهرة قبل السفر إلى الإمارات، ولكن اللقاءات الودية مختلفة عن المباريات الرسمية، وكل اللاعبين في حالة فنية وبدنية جيدة.

ما الذي تخشاه في لقاء السوبر المحلي؟

واثق في لاعبي الأهلي ولا أخشى شيئا سوى غياب التوفيق يوم المباراة.

هل سيؤثر فوز الأهلي بالسوبر الأخير على حساب الزمالك على المباراة القادمة ؟

لقاء السوبر الماضي انتهى بالنسبة لنا في اليوم التالي للفوز، ونتمنى أن نكرر الفوز باللقب لأن خلفنا جماهير لا ترضى إلا بالفوز، فالزمالك فريق كبير، والفوز عليه ليس أمرا سهلا.

ماذا عن فرص مشاركة المهاجم الجديد كوليبالي في لقاء السوبر؟

كوليبالي مهاجم جيد جدا، وموجود مع الفريق منذ بداية المعسكر وانسجم مع بقية اللاعبين، ولكن مشاركته من عدمها تعود لقرار المدير الفني، ونأمل أن يقدم نفسه لجماهير الأهلي بصورة طيبة في حال مشاركته في لقاء الزمالك.

هل ترى أن توقيت المباراة مناسب ؟

من الصعب إقامة المباراة بعد 48 ساعة من اكتمال صفوف الفريق، بسبب موعد وصول اللاعبين الدوليين، وهو نفس ما يواجهه الزمالك.

ماذا عن تشكيل المباراة؟

توصلنا لتشكيل الفريق في السوبر، ولكننا لن نعلن عنه للاعبين إلا قبل المباراة مباشرة، ولانفكر في المفاجأت في التشكيل لأننا نفكر في المباراة بشكل منطقي، وقلنا للاعبين إن الجميع سيكون له دور، والدوري ما زال طويلا والفرص ستصل للجميع.

الوفرة العددية أزمة ؟

هذه حيرة سعيدة لأي مدرب ويتمناها في فريقه، ولكن هناك مراكز محسومة في هذه المرحلة وليس طوال الوقت، والتغييرات تكون في حدود، بناء على تحليل إيجابيات وسلبيات الخصم.

ماذا عن إصابة مروان محسن؟

مروان سيسافر لإجراء عملية الرباط الصليبي عقب عودة الأهلي إلى مصر بعد مباراة الزمالك، ونتمنى أن يعود بشكل جيد، خاصة وأن الإصابة لحقت به في توقيت كان يقدم فيه مستوى متميزا.