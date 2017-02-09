دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أسفرت مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا 2017 عن احتلاله المركز الأول عربيا وأفريقيا بعد ان تقدم للمركز 23 عالميا، رغم أنه حقق المركز الثاني في البطولة بعد خسارته للمباراة النهائي أمام الكاميرون وذلك في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم والذي صدر الخميس.

وتحصل المنتخب المصري على مجموع نقاط وصل إلى 881 نقطة بعد أن كان يملك 726 نقطة في التصنيف السابق، ليحتل المركز 23 على مستوى العالم والأول عربيا متفوقا على المنتخب التونسي، صاحب المركز الثاني عربيا، بـ13 مركزا.

أما على المستوى الأفريقي، فاحتل الفراعنة المركز الأول كذلك، متفوقين على أقرب ملاحقيهم، السنغال، بثمانية مراكز، إذ احتل المنتخب السنغالي المركز 31 عالميا.

وقد تقدمت مصر 12 مركزا بعد أن كانت تحتل المركز الـ35 في التصنيف السابق، في وقت حصد فيه المنتخب الكاميروني أكبر عدد من النقاط في التصنيف الجديد على مستوى العالم وتقدم 29 مركزا، ليحتل المركز الـ33 على مستوى العالم، والثالث أفريقيا.

أما المنتخب العربي الآخر الذي تقدم في التصنيف العالمي، فكان منتخب المغرب، إذ تقدم تسعة مراكز، ليصبح في المركز 48 على مستوى العالم والثالث عربيا والعاشر أفريقيا.

من جانبه، تراجع المنتخب الجزائري 11 مركزا، ليحتل المركز 50 على مستوى العالم، وذلك بعد أن ودع كأس أمم أفريقيا من الدور الأول.

أما على مستوى عرب آسيا، فاحتل المنتخب السعودي المركز الأول، إذ احتل المركز 56 عالميا، رغم تراجعه ثمانية مراكز، وجاءت الإمارات ثانيا، بعد احتلالها المركز 68 عالميا، وقطر ثالثا في المركز الـ85 عالميا.