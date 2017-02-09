القاهرة، مصر(CNN) -- أكد مدير الكرة بنادي الزمالك، إسماعيل يوسف، جاهزية فريقه للقاء السوبر أمام الأهلي، الجمعة، وأشار إلى أن الفريق مصمم على الفوز باللقب لإسعاد الجماهير البيضاء في مصر وخارجها، بحسب ما قاله لـCNN بالعربية.

وقال إسماعيل يوسف، إن موقف حارس المرمى أحمد الشناوي، سيتحدد قبل اللقاء مباشرة، وأكد أن اللاعبين الدوليين انضموا للفريق عقب وصولهم من الغابون، وجميعهم ظهروا بمستوى جيد، ولا قلق على الفريق.

وكان هذا نص الحوار معه:

كيف ترى لقاء السوبر؟

مباراة صعبة كما هو الحال في كل مباريات الأهلي والزمالك، لكن ظهر اللاعبون بحالة بدنية وفنية ممتازة، ونتمنى أن يكونوا في حالتهم يوم المباراة لتحقيق الفوز بكأس السوبر وإسعاد كل الجماهير التي ستحضر اللقاء وجماهير الزمالك الكبيرة في مصر.

ماذا عن معسكر الفريق في الإمارات؟

المعسكر يسير بشكل ناجح وأهم عنصر فيه هو التركيز وإبعاد اللاعبين عن الأجواء المحيطة وكل مطالبنا متوفرة، ونشكر القائمين على المعسكر.

البعض استغرب من استبعاد شيكابالا؟

شيكابالا، لاعب جيد وموهوب ولا يحتاج أن يتحدث عنه أحد، لكن المدير الفني للفريق محمد حلمي، قرر استبعاده لأنه تغيب عن تدريبات الفريق عدة أيام خلال فترة توقف الدوري، وهو قرار المدير الفني وحده، لأنه هو من يحدد احتياجات الفريق في لقاء السوبر

كيف حال لاعبو المنتخب بعد انضمامهم للفريق ؟

انضموا للمعسكر يومي الاثنين والثلاثاء، وفرص مشاركتهم في اللقاء مثل باقي اللاعبين، والجهاز سعيد بالمستوى الذي ظهر عليه طارق حامد في بطولة أفريقيا، لأن أحمد الشناوي وإبراهيم صلاح لم يشاركا كثيرا في البطولة، وأتمنى أن يكون الجميع على مستوى جيد في لقاء السوبر، لأن الفريق بحاجة لهذه البطولة.

ماذا عن فرصة مشاركة أحمد الشناوي في السوبر؟

الشناوي يتدرب بشكل جيد مع الفريق، ولكن فرص مشاركته ستتحدد قبل اللقاء مباشرة، وإذا لم يشارك فهناك جنش، وهو في مستوى مطمئن.

ألا تخشى من إرهاق اللاعبين الدوليين؟

الوحيد الذي قد يكون معرضا للإرهاق هو طارق حامد، لأنه لعب كل مباريات بطولة أفريقيا، والأجواء فيها كانت صعبة، لكني مطمئن على مستواه في الأيام التي تدرب فيها معنا.

ما فرص مشاركة المهاجم الجديد حسام باولو في السوبر؟

باولو موجود مع الفريق ويتدرب جيدا، ونأمل أن يكون موفقا في حال مشاركته، فهو مهاجم ممتاز، وأتمنى أن يكون إضافة قوية للفريق بعد انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية.

هل يلحق أيمن حفني باللقاء؟

أيمن حفني جاهز لمباراة الأهلي ولا يعاني من أي إصابة.

ما موقف مصطفى فتحي وستانلي؟

فتحي وستانلي يتدربان مع الفريق وقدما مستوى جيدا، ولا مشاكل في مشاركتهما إذا ما رأى المدير الفني ذلك يوم المباراة.

هل خسارة السوبر الماضي له تاثير على الفريق؟

بطولة السوبر الماضية كانت منذ ما يقرب من عام، ونحن لا ننظر خلفنا ولا نعيش في الماضي، فالظروف الآن مختلفة في كلا الفريقين، وهناك إصرار لدى اللاعبين للفوز بالبطولة.

هل اللعب في الإمارات يختلف عن مصر؟

الحقيقة أن اللعب في الإمارات في العام الماضي كان ممتازا من كافة النواحي، ونعلم جيدا أن ما توفر في العام الماضي سيتكرر هذا العام، فالناس هنا على أعلى مستوى يوفرون للفريق كل شيء، كما أن اللعب أمام الجماهير في لقاءات الزمالك والأهلي مختلف تماما عن اللعب بدون جمهور كما يحدث في مصر، بالإضافة الى أن تصوير المباراة يكون في غاية الروعة.