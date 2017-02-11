دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب ليفربول على ضيفه توتنهام هوتسبرز بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "أنفيلد رود" في العاصمة البريطانية، لندن، ليستعيد المركز الرابع في ترتيب الدوري، بعد مضي 25 جولة على الدوري الإنجليزي الممتاز.

قدم أصحاب الأرض شوطا أولا مميزا، إذ سيطروا على مجريات اللعب ونجحوا في تسجيل الهدف الأول عبر النجم السنغالي، ساديو ماني، عند الدقيقة 15 من عمر اللقاء.

ولم يكتف اللاعب العائد من الغابون بخيبة التسبب بخروج منتخب بلاده من ربع نهائي كأس أمم افريقيا 2017 بعد ان أضاع ركلة ترجيحية أمام الكاميرون، ليسجل الهدف الثاني لليفربول عند الدقيقة 17، وينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين لـ"الريدز".

وفي الشوط الثاني، بدا توتنهام مستسلما لتقدم ليفربول، في وقت سعى فيه الأخير للحفاظ على تقدمه بأقل مجهود ممكن، وهو ما نجح فيه، لتنتهي المباراة بثنائية نظيفة لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز، استعاد أبناء المدرب الألماني يورغن كلوب المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد وصولهم للنقطة 49، متقدمين بفارق الاهداف عن مانشستر سيتي، في وقت تجمد فيه رصيد توتنهام عند النقطة 50 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أرسنال.